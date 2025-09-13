Сезон 2025/26: столичные театры анонсировали главные премьеры

В Москве насчитывается около трехсот театров – музыкальных и драматических, профессиональных и самодеятельных, государственных и частных. В них идут спектакли на любой вкус и кошелек!

МХТ им. Чехова

В Художественном театре в 128-м сезоне планируют выпустить 9 премьер.

Первая – "Кабала святош" по мотивам пьесы Михаила Булгакова о Мольере (режиссер Юрий Квятковский, в главной роли – Константин Хабенский).

Еще одно грядущее событие, связанное с юбилеем Михаила Булгакова, – премьера спектакля по его пьесе "Дон Кихот" в постановке Николая Рощина, которая состоится в феврале 2026 года на Основной сцене.

Андрей Гончаров в мае представит свою версию "Гамлета" Уильяма Шекспира – на главную роль приглашен Юра Борисов.

В конце сезона начнутся репетиции спектакля "Живой труп" по пьесе Льва Толстого, его премьерой МХТ откроет уже следующий, 129-й, сезон. Роль Федора Протасова исполнит Филипп Янковский.

На малой сцене в ноябре состоится премьера спектакля под рабочим названием "Идиоты" по роману Федора Достоевского "Идиот". Вместе с Сергеем Волковым спектакль репетируют Данил Стеклов, Аня Чиповская и Полина Романова.

На Новой сцене будет идти "Вий" – спектакль-хоррор по мотивам повести Николая Гоголя. Режиссер – Арсений Мещеряков.

Театр им. Вл. Маяковского

В 103-м сезоне театра представят 10 премьер. 13, 14 сентября и 9 октября покажут спектакль "Сны моего отца. 2:0". Его ставит Егор Перегудов в соавторстве с главным художником театра народным художником России Владимиром Арефьевым. Одну из главных ролей в новой постановке исполнит артист Российского академического молодежного театра Денис Шведов. В основе инсценировки – произведения современного писателя, математика, кинорежиссера Романа Михайлова.

В апреле 2026 года Егор Перегудов также представит спектакль "Каренина. Том Второй", который инсценирует именно второй том знаменитого романа Льва Толстого. А на Сцене на Сретенке режиссер выпустит спектакль по современной прозе Веры Богдановой "Сезон отравленных плодов". Кроме того, в этом сезоне начнутся репетиции необычной для драматического театра премьеры – оперетты "Летучей мыши" Иоганна Штрауса (режиссер – Владислав Наставшев) и "Преступления и наказания" Федора Достоевского (режиссер – Евгений Закиров).

Театр Наций

Среди многочисленных премьер обращает на себя внимание спектакль "Обыкновенная смерть", поставленный народным артистом России, лауреатом четырех Государственных премий, президентом Александринского театра Валерием Фокиным. В основе постановки – повесть Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича", считающаяся одной из вершин мировой психологической прозы. В ролях: Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Марьяна Спивак, Елена Морозова, Дмитрий Сердюк и другие.





А в декабре на Малой сцене покажут спектакль "Цветет миндаль" (режиссер – Роман Шаляпин), в котором заняты Павел Артемьев, Наталья Ноздрина и другие. Зрителей ждет мультимедийное театральное действо, синтез музыки, графики, живого вокала, танцевального перформанса и драматических эпизодов, объединенных биографией и поэзией Андрея Вознесенского.

Театр "Геликон-опера"

9 октября в "Геликоне" состоится премьера самой таинственной оперы Сергея Прокофьева "Маддалена". Юношеское произведение, к которому сам автор относился с особенной любовью, так и не было исполнено при жизни композитора. В этой опере много загадок. Кто такая главная героиня, каковы мотивы ее поступков в дальнейшем? Почему Прокофьева заинтересовал данный сюжет?

"Это абсолютно трагичная история с признаками детектива", – уверен режиссер-постановщик "Маддалены" Илья Ильин. – Она действительно таинственная. Камерный формат, при этом большой симфонический оркестр, а на сцене – всего три артиста. Очень короткое действие и очень много вопросов. Собственно, наша задача – ответить на эти вопросы для себя, по крайней мере. И, надеюсь, для зрителей".

Театр Терезы Дуровой

"Кто Есенин" – так называется первая премьера сезона. Авторы постановки обещают дать слово современникам поэта, вспомнить его голос, прочитать его любимые стихи под аккомпанемент оркестра. Площадкой для жарких споров и пространством, где впервые в 1925 году прилюдно прозвучат знакомые нам с детства строки, станет редакция газеты. А во втором акте, перекинув мостик длиной в 100 лет, зрители окажутся уже в 2025 году. Типографии давно нет, подвал отдан под музыкальный клуб. Вместе с эпохой изменились и интересы публики. Современников не занимают смачные подробности из жизни поэта. Завсегдатаи клуба поют песни на стихи Есенина и по-своему "чувствуют" строчки, которые век спустя все так же актуальны и злободневны.

Малый театр

Впервые в репертуаре Малого театра появится спектакль по произведению Владимира Набокова "Защита Лужина". Режиссер-постановщик, автор сценической версии – Владимир Данай. Главный герой произносит слова порой механически, без пауз, при повторах наращивает скорость, странно интонирует. Лужин в этот момент перестает быть живым человеком, превращается в плоскую конструкцию – в персонажа с травмированным сознанием. Ощущение мнимости реалистического сюжета усиливается условным сценическим пространством. В спектакле заняты: Михаил Зубарев, Елизавета Долбникова, Дмитрий Зеничев, Любовь Ещенко, Константин Юдаев, Наталья Калинина, Алэн Салтыков, Алексей Мишин.





Театр им. Пушкина

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина открыл свой 76-й сезон спектаклем Николая Рощина "Буря" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. 29 и 30 ноября состоится премьера на сцене Филиала театра – "Макбет. Кабаре". Это режиссерский дебют артиста Никиты Пирожкова.

А 13 декабря не пропустите спектакль "Аленький цветочек". "Поставленный 75 лет назад в год основания Театра Пушкина спектакль год назад мы перестали играть. И вот теперь я сам решил сделать ремейк и пригласил выдающихся художников Марину Рыбасову и Викторию Севрюкову", – говорит худрук Евгений Писарев.

Школа драматического искусства

"Строитель Сольнес" поставлен по пьесе Генрика Ибсена. В ней великий норвежский драматург, находясь на закате своей жизни и карьеры, впервые откровенно и болезненно обращается к внутреннему миру художника – измученного, уязвимого, наполненного страхами и величием одновременно. Эта пьеса – не просто драма о стареющем архитекторе, потерявшем опору в мире и в себе. Это – исповедь. Это – психопортрет. В спектакле, помимо оригинального текста пьесы Ибсена, звучат фрагменты личных воспоминаний, размышлений, фантазий режиссера и артистов. Исполнитель главной роли – заслуженный артист России Игорь Яцко.





Театр Сатиры

Театра Сатиры открывает сезон спектаклем "Севильский цирюльник". Сюжет пьесы, увидевшей свет в 1775 году (правда, написана она была раньше, но из-за споров с цензурой не допускалась до сцены), вполне традиционен для своего времени. Юный граф Альмавива с помощью своего бывшего слуги, цирюльника Фигаро, отбивает у опекуна полюбившуюся ему девушку. И это несмотря на то, что доктор Бартоло – противник достойный, который едва не одержал победу над любовной прытью графа.

Специально для этого спектакля режиссер-постановщик Александр Марин сделал новый современный перевод. В ролях: Антон Буглак, Андрей Барило, Мария Козакова, Артем Минин.