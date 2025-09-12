Танцуя свой аватар: показ перформанса "Копипаста" в ММОМА

То, что неискушенному возможностями современных медиа зрителю покажется милой картинкой или попыткой деловой/профессиональной самопрезентации, давно уже перестало быть таковым. Тело аватара умеет двигаться, вызывать эмоции, ассоциации, желание вступить во взаимодействие с ним или отвращение от одной только этой мысли. И хотя у физического "я" нет прямого доступа к телесности своего цифрового альтер-эго, эту любопытную задачу можно отдать на аутсорс воображению – чем и занялась команда танц-художниц в перформансе "Копипаста" (18+) (идея и хореография – Дарья Платонова).





Засевшая в голове музыка, которая весело звучит только на радио в течение первой минуты, повторяющиеся жесты, растерявшие и намек на какое-либо содержание… Копировать, вставить, снова копировать (на английском этот процесс называется copypaste). Автоматизм, воспроизводимый нами в повседневной жизни, свойственен аватару даже в большей степени, каким бы удивительным его образ ни казался нам с экрана. Что же происходит, когда встречаются сразу четыре одиночества, четыре киборга? Каждый со своим программным кодом и алгоритмом движений. Участницы перформанса "Копипаста", Дарья Чермянина, Камилла Абдулкеримова, Алина Гужва и Валерия Ухатская, исследуют движение своих виртуальных аналогов (за основу взяты клипы в соцсетях) через повтор, имитацию, замедление и разбивку своих хореографических дорожек. Иногда это выглядит как любительский монтаж видео, иногда – как сцена из апокалиптического фэнтези…





"В центре исследования – телесность, передаваемая через медиаплатформы. Мы интересуемся движением, зарождающимся на экране, и его трансформацией в цифровом ландшафте. Какие изменения в восприятии танца, спорта, красоты и чувственности происходят по мере того, как они перемещаются по пространству социальных сетей? Каждая из танцовщиц создала своего аватара, придумав ему физическую форму. С самого начала они конструируют вертикального монстра. Его развитие происходит за счет самопоглощения и копирования своей собственной формы. И теперь нам, зрителям, предстоит наблюдать, как виртуальные образы обретают плоть и объем, как соотносятся с реальными телами."





Перформанс был создан в рамках резиденции "Танец на задворках" (ЦСИ Винзавод х U Contemporary), где и состоялась его премьера в 2023 году. Повторный показ работы запланирован в ММОМА на Петровке, в составе публичной программы к выставке Ксении Драныш "Материя сна" (12+).

Идея и хореография – Дарья Платонова; танец – Камилла Абдулкеримова, Дарья Чермянина, Валерия Ухатская, Алина Гужва; звук – Симона Маркевич.

Подробности смотрите на сайте Московского музея современного искусства.

Возрастное ограничение: 18+