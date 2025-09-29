Сергей Безруков: Вампилов – наш "советский Чехов"

Московский Губернский театр открыл уже 13-й по счету сезон. И, по словам его художественного руководителя, народного артиста России Сергея Безрукова, такая цифра их не смущает: люди они хоть и суеверные, но ничего не боятся! Впереди у театра – 9 премьер, из которых 5 будут музыкальными.

Открыла же череду премьер советская классика: 18 сентября режиссер Григорий Лифанов представил публике постановку "Старший сын"(12+) по пьесе Александра Вампилова. Безруков отметил, что очень рад долгожданному появлению в афише пьесы Вампилова, которого недаром называют "советским Чеховым".

"В нашем репертуаре, на большой сцене появился необыкновенно нежный, трогательный и одновременно смешной спектакль, – сказал он на премьере. – Можно было, конечно, ограничиться малой сценой, но захотелось именно масштаба. Большого масштаба простой человеческой истории. И благодаря сценографии, решению спектакля, актерской игре удалось сделать эту историю очень близкой каждому из тех, кто придет в зал", -рассказывает Безруков.





На вопрос, насколько такая пьеса, написанная еще в период Советского Союза, в 1967-м году, понятна и близка современному зрителю, Безруков ответил, что она никогда и не исчезала из театрального пространства.

"Вампилов – действительно классик. А поскольку он очень любил Чехова, я бы сказал, что Вампилов – это адаптированный Чехов. Для нас, для современных людей. Он писал "человеческие истории", и сейчас такое время, когда нам всем так не хватает теплоты, искренности, открытости. Эта история про простых людей касается каждого, возвращает нас к простым, чистым чувствам и отношениям, которые мы подрастеряли. Она о том, что жизнь всегда дает нам шанс обрести счастье. Да, она была написана в 60-е годы прошлого века, про людей того времени, но по-прежнему актуально звучит. Случайный человек входит в чужой дом, но становится в нем "своим". Бусыгин – как ангел-скиталец, оказывается в нужное время в нужном месте. Так вампиловский сюжет в постановке Григория Лифанова вырастает на сцене в нежную и мудрую притчу об отношениях отношений отцов и детей, о ценности человеческого тепла и искренности. Каково это – впустить в дом чужого человека и не просто поверить ему, а полюбить как родного? Мы не осовременивали пьесу, подошли с большой любовью к тексту, и здесь все проникнуто духом того времени, атмосферой. Прежде всего – мы русский психологический театр, и "Старший сын" – человеческая и человечная история, максимально отражает направление самого театра в сторону человечности. Мы вообще за человеческое отношение ко всему. Это наша особенность. 60-е – это время, когда не было "чужих детей", а двери домов были почти всегда открыты, и сегодня, в современном мире, мы потеряли теплоту таких взаимоотношений", – объяснил Безруков.





По поводу того, насколько изменились человеческие отношения сегодня, Сергей Безруков убежден: они остались прежними: "Как бы мы сегодня не хвастались искусственным интеллектом, несмотря на достижения технического прогресса, – ничего, порой, к сожалению, в человеке не изменилось. Те же самые проблемы, истории людей, взаимоотношения, метания человеческой души, рефлексия. "Не дай бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову" – вот тот ключик от Александра Вампилова в отношениях с близкими и родными".





"Старший сын" – провинциальная история, и Безруков признается, что она ему лично очень близка – вся его родня – это провинция.

"Это я родился в Москве, а родители мои – из провинции. Они – коренные волжане. Горьковская область – моя историческая родина, – поэтому и история для меня очень теплая, родная", – рассказывает актер.

Говоря о своей творческой биографии, он констатирует, что, к сожалению, ему лишь однажды лично посчастливилось соприкоснуться с потрясающей прозой Вампилова.





"Я примерил на себя роль Шаманова в картине "Прошлым летом в Чулимске", и мне было крайне интересно вживаться, проникнуть в этого персонажа – закрытого, строгого, но обаятельного мужчину, который совсем недавно приехал в небольшой таежный городок Чулимск. И потом, постоянно, в поездках по стране с гастролями, приезжая на Байкал с детьми, – я постоянно чувствую его атмосферу: Вампилов, Вампилов… И поэтому – да, очень ждал появлению спектакля на сцене Губернского по его произведениям…" – отмечает Сергей.

В конце встречи художественный руководитель вкратце анонсировал и предстоящие премьеры. В своем "маленьком экскурсе" он сразу подчеркнул, что сезон обещает быть музыкальным: "Музыкальный жанр очень востребован. Музыка хорошо объединяет, и посредством музыки можно проникнуть в самое сердце. Так, в октябре зрителей ждет мюзикл, музыкальный спектакль о войне "Ты у меня одна" в постановке Нины Чусовой. Он о военном поколении, о современном поколении. Очень интересно выстроенная пьеса – тоже очень важная человеческая история, в которой главные роли исполнят дети. 20 и 21 ноября на малой сцене представят еще одну музыкальную премьеру – "Ревизор-фристайл" по мотивам пьесы Н.В. Гоголя. В планах театра также комедия Шекспира "Двенадцатая ночь", где все роли будут играть мужчины".