Селфи в музее: аргументы за и против от представителей мира искусства

"Любители делать селфи здесь и там, вон из музея. Я считаю, такие люди просто недостойны видеть великое искусство", – так недавно озаглавила свой материал Силия Волдон, обозреватель издания The Telegraph. Возмущению Волдон предшествовал эпизод, когда она сама не смогла подойти ближе к картине в музее из-за затянувшейся "фотосессии" одного из посетителей.

Журналистка считает, что запрет селфи способен улучшить отношение людей к культурному наследию. Ее мнение разделяет и руководство Галереи Уффици во Флоренции: летом менеджмент музея анонсировал стратегию по сокращению убытков от, казалось бы, достаточно безобидной практики фотографирования себя среди произведений искусства. И в последнем случае дым появился не без огня: портрет кисти художника Антона Доменико Габбиани был поврежден, после того как один из гостей попытался сделать селфи на фоне картины.





Проблема любительских фотографий в музеях налицо, а мнения по тому, как ее решать, обыкновенно разделились.

Часть профессионалов мира искусства относятся к селфи с едва скрываемым раздражением и потому готовы наложить вето на практику, обнаружив в ней малейший риск для сохранности работ.

Другие же видят, как фотографии помогают строить и сохранять связи посетителей с культурным пространством, и не спешат рубить канаты.

"Многое в этом вопросе зависит от специфики музея", – считает Росс Перри, профессор Музея технологий при Университете Лестера.

Среди факторов, влияющих на безопасность селфи для музейной работы, Перри также называет технологичность самой институции. В этом смысле особый интерес представляет Коллекция Фрика в Нью-Йорке, в залах которой отсутствуют барьеры и демаркационные линии. Уникальность пространственных решений Коллекции создают эффект абсолютной доступности экспозиции для зрителей.





К сожалению, такая прозрачность не всегда оборачивается благом: летом 2025 года скульптурная композиция Николы Боллы "Стул Ван Гога" в прямом смысле не выдержала, когда гость музея решил на нее присесть. Однако даже после нелепого прецедента руководство Коллекции не объявило полный запрет на селфи: ограничились введением правил для фотосъемки и изменениями в режиме доступа к арт-объектам.

Иначе обстоят дела с историческими музеями, работающими с важными и сложными темами: например, Мемориальный музей Аушвиц-Биркенау (другое название – Музей в Освенциме) в Польше. Как поясняет пресс-служба музея, фотографии посетителей на фоне экспозиции могут символизировать как почтение, так и недостаток уважения к проблеме геноцида. Поэтому имеет смысл рассматривать и обсуждать каждый снимок отдельно.





Резкий рост популярности музейного селфи пришелся на время пандемии COVID-19: музеи поддержали сетевые флешмобы, в ходе которых посетители выкладывали фотографии в медицинских масках (а чуть позже – уже без них) на фоне картин. С тех пор тренд на фотографирование себя среди объектов искусства сохранился. И хотя такая форма вовлеченности зрителей не всегда импонирует арт-институциям (описанные выше истории наглядно демонстрируют, почему), музейное селфи, похоже, пока остается с нами.

Сегодня культурные учреждения как никогда заинтересованы в продвижении и медийном освещении своей работы, в то время как вовремя выложенное селфи способно сделать контент (будь то картина или выставка) виральным. Возможно, нам стоит больше говорить о культуре поведения в музеях и фотографирования искусства в частности – тогда вопрос о релевантности музейного селфи отпадет сам собой.