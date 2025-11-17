Том Круз получил почетный "Оскар"

Голливудская звезда Том Круз удостоен почетной награды Американской киноакадемии на церемонии Governors Awards, состоявшейся 16 ноября. Для актера, чей профессиональный путь в кино насчитывает более четырех десятилетий, это первый "Оскар" в карьере, хотя ранее он четырежды был номинирован на премию в различных категориях.

Статуэтку Крузу вручил режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, который сейчас работает с ним над новым крупным проектом. Картина пока не имеет названия, но ее выход в прокат запланирован на конец октября 2026 года. Участие Круза уже называют ключевым элементом будущей ленты.

Принимая награду, актер выступил с эмоциональным обращением, в котором отметил значимость кино как универсального искусства. Он подчеркнул, что кинематограф стал частью его жизни еще в детстве и сформировал его мировоззрение, способствуя стремлению путешествовать, изучать культуры и создавать истории. Круз выразил признательность всему сообществу, благодаря которому кино продолжает развиваться и оставаться значимым для зрителей по всему миру.

Почетная награда Американской киноакадемии присуждается за масштабный вклад в развитие индустрии – не за конкретную роль, а за многолетние заслуги. Круз, известный не только как актер, но и как продюсер, каскадер и представитель классического голливудского подхода к созданию блокбастеров, давно рассматривался одним из главных кандидатов на подобное признание.

Ранее артист дважды номинировался на "Оскар" за лучшие мужские роли – в фильмах "Рожденный четвертого июля" и "Джерри Магуайер", а также получил номинацию за роль второго плана в "Магнолии". Его продюсерская работа над блокбастером "Топ Ган: Мэверик" также была отмечена Киноакадемией.

Текущая церемония отличилась широким составом приглашенных гостей. По красной дорожке прошли ведущие актеры, режиссеры и номинанты будущего сезона наград. Помимо Тома Круза, почетные статуэтки получили хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас, а гуманитарная премия имени Джина Хершолта была присуждена Долли Партон.

