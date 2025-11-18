Новый худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков: "Мы переживаем сейчас невероятную историческую драму"

О первых шагах и грядущих премьерах, репертуарной политике и закрытии на ремонт Эдуард Бояков рассказал на своей первой пресс-конференции в новой роли.

3 октября в Театре на Малой Ордынке произошли кадровые изменения. Новым худруком стал театральный режиссер и педагог Эдуард Бояков, до этого возглавлявший Московский художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького и руководивший "Новым театром". И вот – довольно неожиданное назначение на место Евгения Герасимова. 

– Вы сразу приняли предложение: согласились стать худруком Театра на Малой Ордынке?

– Скажу так: я был готов к этому. Для меня по-прежнему очень актуальна судьба репертуарного театра как институции, как явления, и я попытаюсь соответствовать тем авансам, которые я получил в этой должности за первые дни. Я, конечно, понимал, что занял не пустовавшее кресло, и хочу поблагодарить Евгения Владимировича за настоящую поддержку – и человеческую, и профессиональную, – что позволило не просто избежать конфликтов, но и получить нормальный творческий импульс. К сожалению, во МХАТе мы не успели реализовать все наши планы, и сегодня за короткий срок мы уже смогли определиться и с планами, и с дальнейшей концепцией. 

– По поводу концепции развития театра, кстати. Можно озвучить? 

– Мы должны вернуться к миссии русского репертуарного театра, где сталкивается современность и история. Вывести на сцену ультрасовременного человека и посмотреть, как он связан с XV-XVI веком. Является ли этот разрыв катастрофическим?

Работая с такими авторами, как Евгений Водолазкин и Захар Прилепин, мы понимаем: елки-палки, это же наши конфликты, истории. И наша задача – разобраться в том времени и выжить в этом. Вторая наша позиция – создавать театр поколений, который будет ориентироваться на возникновение диалога между старшим поколением и молодежью. В-третьих, необходима ориентация на разные жанры, языки, так как современный театр – живое мультидисциплинарное пространство, где нельзя ограничиваться одним жанром.

– Вы часто повторяете, что для вас важно быть живым, современным театром. "Живой театр" – что это для вас?  

Театр – это единственное искусство, которое предлагает живого человека на сцене. Зритель подключается, сопереживает, чувствует его боль. Поэтому я считаю, что театр – это главное из искусств.

– Мне нравится труппа, много молодежи. Конечно, мы будем приглашать каких-то звезд, людей, которые обладают какими-то уникальными актерскими качествами.  

– Например, Якубовича? Что вообще за репертуар у вас будет? 

– В планах театра 15 премьер, которые планируется выпустить до конца 2026 года. А с мая по октябрь 2026 года театр закроется на пять месяцев – на ремонт. Говоря о репертуаре, отмечу, что главным результатом театра является не спектакль, какой бы он успешный ни был, не премьера, какая бы она громкая ни была, а именно репертуар. У нас будет сочетание классики и современности, будет музыка, поэзия. Зритель должен чувствовать эту законченность.

Вся наша жизнь состоит из еды, детей, работы, милых глупостей и трагических событий. Попробуй хоть одно убрать из этой мозаики, и она станет недоделанной. Так что у нас полное разнообразие. Конечно, будет "Лавр" с Леонидом Якубовичем, будет инсценировка романа Захара Прилепина "Тума" о Стеньке Разине. С двумя пьесами "Агентура" и "Столыпин" в театр придет советско-российский драматург Станислав Рыбас. Плюс планируется поэтический спектакль по произведениям поэта-священника Артемия Владимирова. Планируем постановки по "Песочному человеку" Гофмана, "Братьям Карамазовым" Достоевского и "Белой гвардии" Булгакова. 

– Вы "стартовали" премьерой "В Москву!".

– Этот спектакль по пьесе Ольги Антоновой в постановке Даниила Исакова. И его герои, как и чеховские "Три сестры", отправляются в самое сердце столицы – на легендарные Патрики, Патриаршие пруды. Вообще, располагаясь на Ордынке, в Замоскворечье, нельзя не думать о русской классике, но при этом нельзя и не отдавать себе отчет в том, что любая театральная классика становится осмысленной, настоящим театральным событием только тогда, когда рядом в репертуаре есть пьеса о наших современниках. Чехов писал о своих современниках, Островский. И мы, конечно, должны отдавать себе отчет в том, что сегодняшний зритель ждет высказывания на тему: что из себя представляет сегодняшний человек, современный житель нашего города. 

Фото: пресс-служба Театра на Малой Ордынке

Работа над этим спектаклем началась несколько месяцев назад, еще до моего прихода в Театр на Ордынке, и мы решили ее продолжить. Мне показалось, что здесь прекрасная тема: живая Москва, центр города, модные места. Галерея персонажей, которая делает Москву нашим любимым городом и оправдывает реплику "похорошела Москва".

А совсем недавно мы вышли к зрителю с пьесой "Хорошие фото с поминок" Ольги Погодиной-Кузминой, ставшей в минувшем году лауреатом Международного драматургического конкурса "Действующие лица". Она написала такой мощнейший текст, причем о живом ныне человеке. В конце спектакля вместе с нами на поклон выходит боец СВО, с медалью и с протезом.

Мы переживаем сейчас невероятную историческую драму, которая способна развернуть мировое устройство. СВО – важнейшая часть этой драмы. А потому есть огромная ответственность за спектакль на эту тему. Мы не можем пока взглянуть на нее со стороны, спустя время, сквозь призму истории. История творится сейчас. 

Татьяна Бутурлина

Журналист

 

