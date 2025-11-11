В Черногории стартовали съмки фильма "Битва моторов" с Янковским и Борисовым

Съемки исторической драмы "Битва моторов" проходят в Черногории. Эксклюзивные кадры со съемочной площадки появились в распоряжении Клео.ру. В киноленте впервые вместе сыграют Иван Янковский и Юра Борисов. Проект расскажет о рождении российского автомобилестроения и о людях, которые не побоялись бросить вызов Европе в начале XX века.

В основе киноленты реальные события, произошедшие в 1908 году. В центре сюжета – Андрей Нагель, энтузиаст, решивший создать первый отечественный автомобиль "Руссо-Балт" и доказать, что Россия может соперничать с ведущими мировыми инженерами. Его напарником становится изобретатель Дмитрий Бондарев, роль которого исполняет Юра Борисов. Вместе герои собираются выйти на трассу ралли Монте-Карло и показать, на что способны русские моторы.

Режиссером картины выступил Илья Маланин, ранее снявший "Ненормального". По словам создателей, для фильма специально были сконструированы 10 автомобилей эпохи начала XX века, еще около пятидесяти ретро-авто задействованы в массовых сценах. Черногория на съемках заменяет Монако – именно здесь проходят заезды и гонки, ставшие ключевыми эпизодами будущей ленты.

В ленте также снимаются Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева и Игорь Грабузов. Корреспондент "Клео.ру" побывал на площадке и поделился эксклюзивными кадрами, которые можно посмотреть в нашем Telegram-канале: на одном из видео Янковский в образе Нагеля управляет легендарным "Руссо-Балто".

Напомним, съемки стартовали в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге. На протяжении пятнадцати дней, до 20 ноября, команда фильма будет работать в разных городах Черногории. Премьера "Битвы моторов" запланирована на осень 2026 года. Авторы обещают, что это будет не просто байопик, а масштабная история о смелости российских инженеров.