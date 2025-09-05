Читать, думать, обсуждать: Moscow Book Week представит более 50 книжных проектов в сентябре

Издательство Ad Marginem известно не только своим уникальным ассортиментом книг (от антропологии до философии техники, от Вальтера Беньямина до Ролана Барта), но и любовью к проведению книжных фестивалей. В этом году Ad Marginem инициировало проект "По краям", в рамках которого амбассадоры издательства посетили Владивосток, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Самару и другие города России.

Книжные маркеты на опен-эйрах Ad Marginem обычно сопровождаются интересными лекциями, презентациями литературных новинок и их увлеченным обсуждением. Столичную аудиторию библиофилов издательство также не оставило без внимания: в результате коллаборации Ad Marginem и сервиса "Яндекс Книги" родилась Moscow Book Week (в пер. с англ. Московская книжная неделя). Дебют фестиваля состоялся в сентябре прошлого года.





В 2025 году Moscow Book Week продлится чуть больше недели: с 6-го по 14-е сентября (с субботы по воскресенье следующей недели). Экспансия масштаба фестиваля налицо: если в 2024 году книжная неделя охватила 12 московских площадок, в этот раз локаций будет более 40: среди них книжные магазины ("Пиотровский", "Фаланстер", "Ходасевич"), кафе ("Гоген", "Дежурная рюмочная"), музеи (Музей Москвы, Дом культуры "ГЭС-2") и другие популярные среди культурной публики пространства.

Свои проекты представят более полусотни издательств и книжных инициатив: не только уверенно чувствующие себя игроки индустрии, такие как "Альпина", V-A-C Press, GARAGE Editions, но и новички – уютные детские издательства, молодые редакции с гуманитарным уклоном. Неделя начнется с официального открытия нового пространства Ad Marginem в ЦТИ "Фабрика", а закончится большой распродажей книг издательства под названием "Черный рынок". Афиша Moscow Book Week насчитывает столько мероприятий, что их значительно удобней сделать частью собственного опыта, чем бесконечно описывать. Впрочем, легко предположить, кому программа Московской книжной недели придется по вкусу.





Любопытствующих фланеров-исследователей ждут экскурсии в Архив Музея "Гараж", в редкий фонд "Некрасовки", а также фотопрогулка по Москве Вальтера Беньямина и превью юбилейной выставки в "Галеев-галерее". Для желающих во всем убедиться на собственном опыте подготовлена серия мастер-классов: например, по поэзии блэкаута, печати фотокниг и по поэтическому переводу. Синефилы смогут присоединиться к показам фильмов Вальтера Рутмана, Льва Кулешова и Джоны Хилла, а любители подискутировать – к обсуждениям книг Никласа Лумана, Эдуара Глиссана и Екатерины Бакуниной.





Модераторами мероприятий выступят философы, культурологи, писатели и иные интересные представители российской интеллигенции. Большинство мероприятий фестиваля можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации. Часть программы подготовлена специально для детской аудитории.

Афишу, возрастные ограничения конкретных мероприятий и иные подробности Moscow Book Week смотрите на сайте проекта.