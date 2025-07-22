"Рассеянное внимание" Клэр Бишоп: как смотреть искусство в эпоху тотальной несосредоточенности

Буднее утро в большом городе. Полина не слышит будильник и, встав на четверть часа позже обычного, понимает, что опаздывает на работу. За окном идет дождь. Она думает взять такси, но приходит в ужас от тарифа в приложении: вроде и дождь уже несильный, на метро быстрей доберется! В вагоне Полина достает смартфон, в рекомендациях видит статью об интересной ей выставке. Только она собралась погрузиться в чтение, как на экране словно призраки всплыли непрочитанные сообщения в мессенджере.

Статья позабыта как минимум на полдня: только в обеденный перерыв Полина вспомнит о тексте – и сразу решит купить билеты в музей на вечер среды (зачем читать, если можно прийти и увидеть все своими глазами). Правда, на это же время она договорилась с подругой о встрече…

– "Маша не любит современное искусство. Но возможно, я уговорю ее совместить прогулку и выставку!" – вихрем пролетает мысль в голове девушки.

Британский искусствовед Клэр Бишоп отрефлексировала этот вопрос в профильной ей области (теории искусства) и издала работу под очень говорящим названием "Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня" (18+). На мировом рынке первая редакция книги появилась летом 2024 года, а сейчас, год спустя, русскоязычному читателю доступно ее переведенное издание. Презентацию новинки издательство Ad Marginem торжественно провело в Электротеатре 17 июля: модератор события, театровед Кристина Матвиенко обсудила "Рассеянное внимание" с Клэр Бишоп, которая подключилась ко встрече онлайн. Зрители также приняли участие в дискуссии.

Итак, что же думает автор об устройстве и потреблении искусства сегодня, в эпоху чего угодно, но не сосредоточенности? Искусствовед ставит прямой диагноз: мир стал более рассеянным, а мы – вместе с ним. Только в видении Бишоп это наблюдение всего лишь задает контекст, как с ним обходиться – решать тем, кто остается на плаву. Автор книги предлагает четыре стратегии действия (и бездействия) от представителей мира современного искусства: художников, арт-активистов, галерей – распределенные по главам соответственно.

В первой главе критик пишет об избытке информации как почве для возникновения междисциплинарного метода: создания искусства в процессе его исследования. Вы наверняка обращали внимание на то, как многие современные художники любят упоминать английское слово research, рассказывая о своих работах. Библиотеки при музеях раскладывают книги на полках как в магазине: вдохновляя читателя на самостоятельный выбор литературы и вместе с тем – направления для анализа.

В фокусе второй главы – галерейные пространства по типу "белого куба", с характерными для них событиями всех мастей: начиная от танцевального перформанса и заканчивая творческими дискуссиями. Попадая в подобное пространство, посетитель оказывается сразу везде и нигде конкретно. Ведь можно лениво наблюдать за движением перформеров, время от времени выглядывая из-за экрана смартфона, стоять рядом с арт-инсталляцией, увлеченно обсуждая новости с другом, можно внезапно покинуть галерею или рискнуть стать соавтором высказывания. Отказ от участия – это тоже участие, а еще чаще бывает гибридный формат, когда физическое присутствие то перерастает в вовлеченность, то равняется самому себе.

В третьей главе автор книги цитирует примеры арт-интервенций, свидетелями которых может оказаться любой житель города. Символический захват пространства, изменение его атрибутики на глазах у удивленной публики составляют суть этой художественной стратегии. По меткому наблюдению Бишоп, интервенции легко меняют свои политические оттенки или, немного упрощая мысль автора, подстраиваются под ситуацию с целью привлечь внимание медиа, получить огласку. В современном мире, как мы выяснили, внимание плохо фокусируется на одном объекте: "пять минут славы" Энди Уорхола давно конвертировались в "пять секунд", а чтобы их получить, важней всего уметь определить виральность сообщения.

Наконец, четвертую главу искусствовед посвятила стратегии отсылок в актуальных художественных практиках к архитектуре модернизма. По мнению Бишоп, модернизм с его искренним стремлением сделать мир лучше и с относительно недолгой историей существования более тесно связан с настоящим: обращаться к нему в искусстве все равно что говорить со старшим братом – разными словами, но на одном языке.

В "Рассеянном внимании" Клэр Бишоп не только обсуждает стратегии в производстве и экспонировании смыслов и форм, но и подсказывает возможные варианты реагирования для тех, кто по желанию или невольно оказался в роли наблюдателя происходящего. Многочисленные примеры из мира искусства критик сопровождает собственными точными наблюдениями, а также комментариями коллег-теоретиков. Искусствоведческий контекст работы вряд ли можно полностью перенести на городскую повседневность, зато в нем легко обнаружить вдохновляющую, поучительную модель того, как присутствовать в мире вечной занятости, не переставая отвлекаться.

Возрастное ограничение: 18+

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