Арт-персона августа: художница и перформер Катя Улитина (Q&A)

Катя Улитина – междисциплинарный художник, выпускница ИСИ им. Иосифа Бакштейна, Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии (НГАХА) и Православной школы искусств "Троица". В своих проектах Катя обращается к движению (спорт, современный танец, перформанс) и к взаимодействию с пространством. Участница международных проектов, выставок и биеннале, резидент мастерских ЦСИ "Винзавод", Катя сотрудничала с такими площадками, как "Балет Москва", ЦИМ (Центр имени Вс. Мейерхольда), Театр.doc, Театр "Практика", ЦЕХ и другие.

21-го августа в ЦСИ Винзавод открылась персональная выставка Кати Улитиной "Неназванная пустота" (0+).





Q&A

(или продолжи мысль)

– Каждое утро я…

– … мой день не начинается утром. Исключения: перелеты, поездки, выступления.

– Мой идеальный день…

– … зависит от задач. Это лето я провела в подвале мастерской, рисуя огромные двухметровые полотна, периодически переключаясь на съемки и репетиции. На мой взгляд, вышло идеально, так как подготовка к выставке интересовала меня больше прочих летних альтернатив.

– Искусство и танец…

– … были со мною с детства: краски, чертежи, проекты… Иногда я называю свою практику "присвоением танца", потому что в процессе смотрения и рисования я проживаю движение эмпатически, телесно. Если не получается что-то уловить сразу, я прерываюсь и воспроизвожу жест физически. Так я начала заниматься серфингом – из-за желания лучше понять динамику кора.





– В моей мастерской в ЦСИ Винзавод вы найдете…

– … архивы работ разных лет, ткань блэкаут, холсты, стволы бамбука… Также качели, цветы и пакеты кошачьей еды для местных пушистых вандалов.

– Искусство современно, когда оно …

– … находится в диалоге с актуальным контекстом, глобальным, локальным или личностным.

– Раньше я думала, что …

– … предпочитаю работать самостоятельно, но выставку "Неназванная пустота" (0+) мы готовили большой командой – и это происходило на удивление гармонично. Взаимодействие в рамках проекта позволило мне выйти на новый уровень: как в техническом, так и в эмоциональном плане. Я очень благодарна команде ЦСИ Винзавод и всем причастным.





– Мы живем в подходящее время для…

– … изменений. Адаптация, обучаемость, скорость реакций и критическое мышление кажутся мне отличными сверхспособностями.

– Не могу представить свою жизнь без …

– … даже не знаю. Я могу представить себе любой сценарий, вплоть до пелевинских трансгуманистических мозгов в банке. В целом, я предпочитаю комфорт.

– За это лето …

– … я не начала бегать, не была у воды и не освоила баттерфляй, о котором мечтала. Но я ни о чем не жалею, потому что каждый мой день был так или иначе связан с искусством.

– Мой маленький секрет успеха …

– … здесь должно быть что-то из рубрики: "Делай вот так два раза в день и спина болеть не будет"? :)





Выставка "Неназванная пустота" (0+) в ЦСИ Винзавод продлится до 8-го сентября 2025 года. В экспозиции представлены графические работы на ткани и на бамбуке, видео-проекты в коллаборации с Даниилом Станиславовым и Марией Ручкиной.

В рамках параллельной программы пройдет перформанс о встрече с собственной тенью. Хореограф: Катя Горячева, звуковое сопровождение: Денис Баленко, Андрей Потапов, Олеся Складчикова, шаманский бубен и диджериду: Сергей Сошников. Культурный консультант: Юлия Каткова. Куратор выставки: Кирилл Алексеев.

Подробности проекта смотрите на сайте ЦСИ Винзавод.