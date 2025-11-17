Архитектор Мешалкин рассказал о цифровом восстановлении стены Благовещенской надвратной церкви

Главный архитектор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Мешалкин рассказал о необычном проекте, который реализован в Благовещенской надвратной церкви Спасо-Евфимиева монастыря. Речь идет о создании виртуального алтаря – уникальном для России решении, объединившем архитектурное наследие и современные мультимедийные технологии.

Восстановить подлинный облик алтарной части памятника XVII века оказалось невозможным: сохранившиеся фрагменты не позволяли провести традиционную реставрацию. В итоге архитекторы предложили инновационный вариант, позволяющий воссоздать пространство средствами света, видеопроекций и визуальной композиции. Новая структура передает масштаб и духовную атмосферу исторического храма, при этом не нарушая музейного контекста.

"Нам было важно получить разрешение у руководства Российской Православной Церкви, мы постоянно с ними консультировались. Такого решения больше нигде нет, по крайней мере, я не видел", – сказал Сергей Мешалкин в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Благовещенская надвратная церковь сегодня выполняет двойную функцию. Оставаясь музейным залом, она одновременно служит действующим храмом, где проводятся богослужения. Задача заключалась в том, чтобы объединить сакральную и экспозиционную составляющие, не искажая ни одну из них.