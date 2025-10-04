От абстракции к поп-арту: на Болотной набережной появилась новая скульптура

Авторами шедевра является пара художников и скульпторов, Клас Олденбург (1929–2022) и Кошье ван Брюгген (1942–2009). Работа была создана в 2001 году и впервые выставлялась на крыше Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

С момента открытия "ГЭС-2", то есть на протяжении почти четырех лет, парадное место на Болотной набережной занимала работа Урса Фишера (род. 1973), "Большая глина #4". Те, кто видел скульптуру вживую, наверняка помнит и о неоднозначных реакциях на ее инсталляцию: часть зрителей отказывались признавать за "Глиной" статус произведения искусства, в то время как другие гордились возможностью регулярно смотреть на детище известного скульптора, соглашаясь с художественным видением последнего. Так или иначе, работа была демонтирована в конце июля 2025 года и перевезена во двор здания компании "Новатэк" на Ленинском проспекте.





Регулярная ротация арт-объектов в этой части набережной предполагалась изначально, ведь, по замыслу кураторов и руководства "ГЭС-2", динамика процессов Дома культуры неизбежно вступает в диалог с внешней средой, то есть с пространством города.

"Садовая лопатка" американского скульптора шведского происхождения Класа Олденбурга и его жены, арт-критика Кошье (другие варианты транслитерации – Кусье, Кузи, Косье) ван Брюгген, установленная на Болотной набережной 3 октября 2025 года, знаменует собой следующий этап в выставочной политике "ГЭС-2". В фокусе этапа – паблик-арт и его роль в современной культурной жизни города.





Куратор и художественный критик Франческо Бонами видит в недавно инсталлированной скульптуре способ культивирования нового (буквально – через посадку в землю семян будущих растений) в крепкой связи с историческими ритуалами и традициями. Бонами подчеркивает шутливую серьезность художественного жеста: она хорошо ложится в общее русло творчества Класа Олденбурга, граничащего между поп-артом и гротеском. Алое полотно и охровый черенок "Лопатки" разбавляют сосредоточенную торжественность фасада Дома культуры. Легко представить себе, как ярко будет выделяться композиция на набережной в снежный зимний день.

В отношениях со своим предшественником, "Большой глиной #4", "Садовая лопатка" выглядит полной антитезой: фигуратив против абстракции, синтетические матовые оттенки вместо сияющих металлических. К тому же, за работой Фишера не следовало такого концептуального объяснения, как за паблик-артом Олденбурга и ван Брюгген. Что же, все течет, все меняется. Посмотрим, во что выльется преемственность в искусстве в этот раз.

Подробности о новой инсталляции смотрите на сайте Дома культуры "ГЭС-2".