HBO показал постер спин-оффа "Игры престолов" - "Рыцарь Семи Королевств"

Премьера проекта ожидается в начале следующего года. Авторы отмечают, что "Рыцарь Семи Королевств" будет не похожи ни на "Игру престолов", ни на "Дом дракона".
Канал HBO официально показал первый постер будущего проекта "Рыцарь Семи королевств", основанного на историях Джорджа Мартина. На изображении – рыцарь по имени Дункан и его юный спутник, известный как Яйцо.
Авторы сериала отмечают, что новая история будет отличаться по атмосфере от "Игры престолов" и "Дома дракона". Сценарист Айра Паркер рассказал, что зрители увидят не борьбу за власть, а более личную, человечную историю. По его словам, все в проекте подчинено одной цели – показать характер главного героя, простого странствующего воина, живущего по чести.
Создатели решили отказаться от привычных элементов: вместо масштабной заставки с картой Вестероса зрителей встретит минималистичная титульная карточка, выполненная в духе старинных хроник. Это должно подчеркнуть камерный характер истории и самобытность нового героя.
Действие сериала происходит спустя несколько десятилетий после событий "Дома дракона". В мире уже давно не осталось драконов, а династия Таргариенов переживает упадок. Дункан, известный как Дункан Высокий, зарабатывает на жизнь странствиями и случайными поединками. На пути он встречает мальчика по прозвищу Яйцо – как позже выяснится, перед зрителями будущий правитель Эйегон V Таргариен. Вместе герои отправятся в путешествие, которое изменит их жизни.
Первый сезон основан на новелле "Межевой рыцарь" из цикла "Сказания о Данке и Яйце". Главные роли исполнили Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл.
Премьера "Рыцаря Семи королевств" запланирована на январь 2026 года. Первый трейлер покажут уже на фестивале New York Comic Con, который состоится с 9 по 12 октября.