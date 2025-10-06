HBO показал постер спин-оффа "Игры престолов" - "Рыцарь Семи Королевств"

Канал HBO официально показал первый постер будущего проекта "Рыцарь Семи королевств", основанного на историях Джорджа Мартина. На изображении – рыцарь по имени Дункан и его юный спутник, известный как Яйцо.

Авторы сериала отмечают, что новая история будет отличаться по атмосфере от "Игры престолов" и "Дома дракона". Сценарист Айра Паркер рассказал, что зрители увидят не борьбу за власть, а более личную, человечную историю. По его словам, все в проекте подчинено одной цели – показать характер главного героя, простого странствующего воина, живущего по чести.



Создатели решили отказаться от привычных элементов: вместо масштабной заставки с картой Вестероса зрителей встретит минималистичная титульная карточка, выполненная в духе старинных хроник. Это должно подчеркнуть камерный характер истории и самобытность нового героя.



Действие сериала происходит спустя несколько десятилетий после событий "Дома дракона". В мире уже давно не осталось драконов, а династия Таргариенов переживает упадок. Дункан, известный как Дункан Высокий, зарабатывает на жизнь странствиями и случайными поединками. На пути он встречает мальчика по прозвищу Яйцо – как позже выяснится, перед зрителями будущий правитель Эйегон V Таргариен. Вместе герои отправятся в путешествие, которое изменит их жизни.

Первый сезон основан на новелле "Межевой рыцарь" из цикла "Сказания о Данке и Яйце". Главные роли исполнили Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл.

Премьера "Рыцаря Семи королевств" запланирована на январь 2026 года. Первый трейлер покажут уже на фестивале New York Comic Con, который состоится с 9 по 12 октября.