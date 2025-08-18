Опера в музее, кино в театре и наоборот: сценические форматы, за которыми будущее

В любимом школьниками позднесоветском фильме "Гостья из будущего" (6+) главная героиня Алиса Селезнева использует миелофон для чтения мыслей животных, общается с биороботом и знает рецепт брамбулета. В искусстве, в отличие от науки, будущее наступает не так быстро – тем интересней следить за форматами, в которых уже присутствуют отголоски завтра.

Опера в музее

В честь 80-летия со дня рождения дирижера Евгения Колобова, Театр "Новая Опера" (детище Колобова) и Московский музей современного искусства представляют инновационный перформативный формат под названием "Музей в опере. Опера в музее" (16+). На протяжении полутора лет, начиная с сентября 2025 года, зрители проекта станут свидетелями уникального синтеза жанров, художественных дисциплин и языков.

Среди смелых результатов диалога двух институций: мультимедийная интерпретация оперы Паскаля Дюсапена "Страсть" (16+) и тематическая поп-ап выставка (16+) в фойе театра (сентябрь 2025), а также опера-выставка "Борис Годунов" (16+) (март 2026). Программу сопроводит серия дискуссий "Между/In between" (16+), посвященная экспериментальному подходу Колобова в сценической работе.

Театр в кино (кинотриптих)

Киноспектакль "Безумный Ангел Пиноккио" (16+) Бориса Юхананова





Режиссер Борис Юхананов, покинувший мир в начале августа, посвятил последние годы своей творческой деятельности попыткам интегрировать театр в кино. Премьера его трилогии "Пик Ник или Сказки Старого Ворона" (18+), представленная Электротеатром в марте 2025 года, соединила в себе сценическое действие в режиме реального времени и видео с предзаписанными фрагментами истории.

Продолжая традицию мастера, увы, без его прямого участия, несколько кинотеатров Москвы, включая Синема Парк Мосфильм, в конце лета покажут еще одну работу Юхананова 2024 года. "Безумный ангел Пиноккио" (16+) – философское фэнтези о пути невинной деревянной куклы в пустыне повседневности, обернутое в оболочку киноспектакля.

Кино в театре (театральный сериал)

Театральный сериал "Город без имени" (16+) в Культурном центре "ЗИЛ"





Редкий житель мегаполиса сегодня откажется провести свободный вечер в компании любимого сериала: погрузиться в реальность, чуть более привлекательную, чем будни, сопереживать уже хорошо знакомым героям. А что если отправиться смотреть сериал… даже не в кино, а в театр! Культурный центр "ЗИЛ" спешит предоставить такой необычный формат досуга своим посетителям: с сентября по июнь 2026 года на площадке будет реализован театральный сериал "Город без имени" (16+).

Пять историй по сюжету происходят одновременно в разных местах: как и в случае с классическим телесериалом, любую серию можно пропустить без большого ущерба пониманию общего смысла. Однако для полноты картины лучше смотреть действие целиком – тем более, что эпизоды "Города без имени" (16+) обещают быть не менее захватывающими, чем приключенческий роман.

