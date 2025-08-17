Арт-объект: "Роман-холодильник" Константина Звездочетова

История советского неофициального искусства состоит из попыток ее участников выйти за рамки устоявшихся форматов высказывания (по содержанию или по форме, а лучше – во всех смыслах одновременно). Так, акции группы "Коллективные действия" предвосхитили развития перформанса, а выставка "Рай" (1973) Комара и Меламида стала прототипом инсталляции в поле отечественных арт-практик. Иногда трансформативный потенциал заключался в одной-единственной работе художника: "Роман-холодильник" Константина Звездочетова прекрасно это (да и не только это) иллюстрирует.

Со-основатель группы "Мухоморы", Звездочетов любил рисовать: доказательством тому служат не только его картины, но и едва поддающееся счету число зарисовок и иллюстраций, которые он выполнял, в том числе, на заказ. "Роман-холодильник" (1982) считается одной из наиболее известных работ автора. Типовой однодверный холодильник марки "Север" (разумеется, непоколебимо белого цвета) Константин Звездочетов расписал как праздничную стенгазету: ярко и сумбурно – по всему периметру внешнего пространства, а еще с внутренней стороны дверцы и даже на задней стенке устройства.





– "В настоящее время я работаю над созданием романа "Мухомор". Морква. 1982." – гласит надпись, заверенная гербом, у дверцы холодильника. Далее следует двигаться по часовой стрелке и внимать разноцветным чернилам автора: на "страницах" "Романа-холодильника" разворачивается история о неком маркизе Кукине и о человеке по фамилии Эрмитажьев, которые живут прямо в памятнике героям Плевны. Внутри объекта – портреты Вольтера и московской боярыни в перемешку с нарисованными продовольственными этикетками, а напротив – переписанный Звездочетовым разворот дореволюционной газеты "Искра".

Это то, что предстает невооруженному взгляду зрителя, – вчитываясь в строки, "открываешь" для себя Звездочетова слой за слоем: в частности, его интерес к формализму в русской футуристической поэзии и к американскому поп-арту, симпатию к античности и нелюбовь к пустым поверхностям. Впервые "Роман-холодильник" экспонировался в галерее APTART (квартира художника Никиты Алексеева). В 1983 году сотрудники КГБ провели обыск квартирной галереи, в результате чего "Роман" был "подвержен" цензуре. Некоторые части арт-объекта с тех пор не поддаются восстановлению (они были заклеены или удалены).





К счастью, несмотря на это, работа сохранила свою художественную и концептуальную целостность. В настоящее время "Роман-холодильник" хранится в собрании Третьяковской галереи и часто "путешествует": например, он выставлялся в рамках проекта "Краткая история отсутствия" (12+) в Доме культуры "ГЭС-2" в 2023 году.

До 7 сентября работу можно увидеть на выставке "Искусство за закрытыми дверями <…>" (12+) в Выставочных залах РОСИЗО.