Книга Стивена Кинга "Оно" снята с продажи в России

Знаменитый роман американского писателя Стивена Кинга "Оно" стал недоступен для покупки на крупных российских торговых онлайн-площадках и в ряде книжных магазинов. Как сообщают источники, издание на русском языке было удалено из ассортимента.

В пресс-службе одного из крупнейших маркетплейсов подтвердили данную информацию, пояснив, что подобные действия являются стандартной практикой. Компания строго придерживается норм действующего законодательства и внутреннего регламента, не допуская к реализации товары, которые могут быть запрещены на территории Российской Федерации. Для обеспечения контроля на платформе круглосуточно функционирует система модерации на основе алгоритмов искусственного интеллекта, которая анализирует семантику текстов и визуальный контент товарных карточек.

Параллельно с исчезновением из онлайн-каталогов книга стала пропадать и с полок книжных магазинов. Поступают сообщения из регионов, в частности из Новосибирска, где произведение было изъято из продажи в один день по соответствующему предписанию.

Роман "Оно", впервые опубликованный в 1986 году, является классикой мировой литературы в жанре хоррор. Сюжет повествует о группе подростков из маленького городка, столкнувшихся с древним злом, принимающим облик их глубочайших страхов. Произведение неоднократно экранизировалось, последние киноадаптации с большим успехом прошли в мировом прокате. По неподтвержденной информации, причиной изъятия могут считаться отдельные сцены в книге, которые трактуются как несоответствующие законодательству о запрете пропаганды.