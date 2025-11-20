Джордж Мартин подтвердил разработку сиквелов "Игры престолов"

Вселенная "Игры престолов" продолжает расширяться. На этот счет у поклонников появилась особенно волнующая новость. На прошедшем фестивале Iceland Noir Джордж Р.Р. Мартин подтвердил разработку сразу нескольких сиквелов культового сериала.

По словам создателя саги, в настоящее время ведется активная работа над пятью-шестью проектами по миру Вестероса. Примечательно, что среди них присутствуют не только приквелы и спин-оффы, но и полноценные продолжения, действие которых развернется после событий финального сезона оригинального шоу.

Это первое официальное подтверждение того, что зрители смогут вновь встретиться с полюбившимися персонажами или их потомками. Ранее обсуждавшийся проект о Джоне Сноу с Китам Харингтоном в главной роли был заморожен, однако теперь стало ясно, что это далеко не единственный вариант развития событий.

Эксперты и фанаты предполагают, что идеальным кандидатом для собственного сериала могла бы стать Арья Старк, чья сюжетная линия с исследованием земель к западу от Вестероса осталась открытой. Также потенциальными героями сиквелов могут стать Бран Старк в роли правителя Шести Королевств или Санса Старк как независимая королева Севера.

Параллельно со разработкой сиквелов "Игры престолов" медиафраншиза продолжает углубляться в прошлое Вестероса. Уже в январе 2026 года ожидается премьера сериала "Рыцарь Семи Королевств", а третий сезон "Дома Дракона" запланирован на лето того же года. В активной разработке находятся и другие приквельные проекты, включая "Завоевание Эйгона" и "10 000 кораблей".