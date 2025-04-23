Арт-персона апреля: художник Иван Новиков (Q&A)

Иван Новиков – художник, куратор и преподаватель. Член редакционного совета "Художественного Журнала". Куратор программы в Московской Школе Современного Искусства. С 2008 года работы художника регулярно появляются на ведущих российских и европейских площадках в составе групповых выставочных проектов и международных биеннале. В 2020 году прошла персональная выставка Ивана Новикова "Против зерна" (18+) в Московском музее современного искусства (Москва).





Q&A

(или продолжи мысль)

– Каждое утро я...

– …думаю о том, как небо касается земли. Привычка с детских лет – после подъема смотреть в окно, чтобы увидеть горизонт. Это мой личный "компас", который позволяет мне следовать к умиротворению.

– Я решил заниматься искусством, потому что…

– ...принял себя таким, какой я есть. В фильме "Матрица" есть сцена: главный герой Нео приходит к оракулу, чтобы понять, избранный он или нет. И на этот вопрос предсказательница отвечает метафорой: "Никто не может сказать тебе, что ты влюблен, только ты сам можешь это решить". То же самое и с занятием искусством: все вокруг может подталкивать к этому, но только ты сам способен прочувствовать этот путь как свой.





– Горжусь...

– …что, оказываясь в ситуациях моральной дилеммы, я стремился следовать своим принципам, а не сиюминутной выгоде.

– Раньше я думал, что…

– ...с годами начну как-то разбираться в искусстве и в том, как оно устроено, а оказалось… ровно наоборот. Чем больше я узнаю об искусстве, тем понятнее становится, насколько оно сложно. Словно научившись летать над домом, городом – постепенно поднимаешься в небеса и осознаешь, как ничтожно мало собственное умение.

– В моей мастерской вы найдете…

– ...спокойствие. Понятно, что еще будут картины, книги, краски, бумага, игрушки и много рабочей мелочи. Но все же главное, без чего любая мастерская не будет моей, – это сила покоя.

– Не могу представить свою жизнь без...

– …искусства и чтения. Я иногда задумываюсь: можно ли существовать без книг и произведений искусства? И каждый раз понимаю, что технически это реально, но будет ли в этом хоть капля смысла? Нет, это будет боль от отсутствия подлинности бытия.

– Искусство современно, когда оно…

– ...ловит дух времени, а, значит, на мгновение проявляет нам вечное. Практически это значит, что современным искусство делает не показ или рассказ о сегодняшнем дне, а осознание его агентности – то есть способности влиять и взаимодействовать в настоящем.

– Мы живем в подходящее время для…

– ...того, чтобы понять, что другого времени у нас не будет.





– Этим летом я обязательно…

– ...буду наслаждаться Москвой. Убежден, что с мая по август – самое волшебное время в столице. Все словно затихает, и можно услышать бормотание самого города. Все это знают про Санкт-Петербург, который летом сказочен, но и Москва в жаркие месяцы пленительна как никогда. Еще я обязательно поеду в июне в Самару с новой выставкой – возможно, этот город летом столь же чудесен?

– Мои маленький секрет успеха...

– …сомневаться, сопереживать и не сдаваться.

– Выставка "Синий" (18+) в галерее pop/off/art…

– ...оставила меня опустошенным. Для меня это был главный проект последних 3 лет, и после его закрытия нужно прийти в себя. Как прыжок в глубокое синее море: требуется время, чтобы вернуться и вновь увидеть синее небо.