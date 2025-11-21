Народные промыслы как источник вдохновения на фестивале "РусАртСтиль"

В этом году "РусАртСтиль" отмечает пятилетие: юбилейный сезон выдался особенно ярким и торжественным. В ярмарке приняли участие авторы из 37 регионов страны: дизайнерская одежда и украшения, предметы быта, сувениры, декоративное искусство – разнообразие промыслов захватывает настолько, что кажется, с пустыми руками уйти невозможно.





Если нет охоты составлять образ в национальном стиле, можно хотя бы прихватить с собой оренбургский платок (пуховый, кружевной, войлочный – на ваш выбор) или керамическую кружку для душевного чаепития. Для тех, кто обходит стороной стандартные решения, мастерица из Сергиева Посада предлагает в уголке берестяные утесы и лубяные коробы… Задорная музыка в ивент-холле рассеивает любую нерешительность: хочется не только купить народное искусство, но и попробовать его сделать самому! Это, как говорится, с легкостью: в программе выставки много авторских мастер-классов, где можно и игрушку из ваты свалять, и научиться технике точечной росписи.





Мастер-классы сменяют друг друга стремительно, словно модели на подиуме, а ближе к вечеру открывается концертная программа. Гусли, джаз-рок, балалаечные трели: современные интерпретации русской народной музыки в хорошем смысле удивляют – здесь и дань традициям, и простор для эксперимента. Если ярмарка с ее интерактивом в виде мастер-классов – это скелет фестиваля, то программа музыки и моды – ее душа и воображение: то, что выдергивает из привычной рамки восприятия, вдохновляет и даже как-то обнадеживает. Есть в России не только мастера-умельцы, но и люди талантливые, которые вносят свою лепту в развитие, как их величать, креативных индустрий!

Обо всех участниках программы сразу не расскажешь, но очень хочется упомянуть несколько имен. Вы с ними еще наверняка встретитесь, даже когда выставка-ярмарка подойдет к концу.

МОДА

В юбилейном сезоне фестиваля приняла участие старейший действующий в России художник-модельер Татьяна Смирнова. 94-летняя кутюрье, работы которой хранятся в частных коллекциях по всему миру (в Москве их можно увидеть во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства), продолжает заниматься творчеством и сегодня. На фестивале будет представлена новая коллекция Татьяны Смирновой "Павлины", в основе которой лежит придуманная ей же одноименная модель юбки.





Основатель бренда одежды YAGA, Ирина Егазарова, окончила Строгановский университет и все свои знания об искусстве решила направить в русло моды. В ее коллекциях принт, вдохновленный музейными шедеврами, встречается с ультрасовременными технологиями, например, методом сублимационной печати и использованием нетканых материалов. Об этом свежая коллекция "На выход" от бренда YAGA: высокие идеи и утонченные образы покидают тепличные условия галерей и идут навстречу непредсказуемости города.





Похожей стратегии следует бренд верхней одежды "Душегрея". Недавно представленная компанией коллекция "Вечорка.ru" переосмысливает образ русской красавицы в современном мире. Длинные приталенные наряды, оживленные яркими узорами: героиня "Душегреи" сохраняет очарование женственности даже в ритме мегаполиса. Такой подход будет близок девушкам и женщинам, не боящимся выделяться и транслировать эмоции через одежду. Праздничные наряды бренда украшает художественная стежка – уникальный почерк создателя костюма.

МУЗЫКА

"Бостонское чаепитие" – российская музыкальная группа, существующая уже четверть века. В ее творчестве переплелись разные направления джаза и рока: например, азиатский прогрессив-джаз, дарк-кабаре, этно, русский рок и другое. В дискографии коллектива – 6 альбомов, названия которых сравнятся с текстами песен в элегантности и эксцентричности: "Шпионы гламура" (2009), "Табуированная роза" (2012)… На сцене фестиваля будет в том числе представлен свежий альбом группы – "Азиатская шкатулка" (2025).





Представительница поколения Z, артистка LIZOK из Москвы в творчестве все делает сама: пишет музыку, тексты к песням и исполняет то, что получилось. LIZOK вдохновляется энергией улиц, ритмами хип-хопа, но не отказывается от лирики и искренности в своих песнях. Слушая треки исполнительницы, понимаешь, что динамичность не всегда равна жесткости и даже в пространстве большого города есть место для чуткости.

И все же увидеть "РусАртСтиль" своими глазами – значит получить удовольствие от соприкосновения с культурой, которая всегда многогранна в своей целостности, ищет поддержку в прошлом, но стремится жить в текущем моменте. Последний день работы пятого сезона фестиваля – 23 ноября.

Возрастное ограничение: 0+

Вход на выставку свободный. Программу мероприятий и другие подробности смотрите на сайте фестиваля.