Музеи СЗАО Москвы, которые скрыты от взглядов большинства, но более чем достойны посещения

Сегодня редкая арт-институция не заявляет о себе: акции, партнерства, посты в соцсетях… Кажется, что карта музейного мира города изучена вдоль и поперек. Однако место удивлению все-таки остается: некоторые музеи обнаружить не так просто, они не заявляют о себе во весь голос – и тем особенно привлекают внимание!

Музей барона Мюнхгаузена (0+)

улица Народного Ополчения, 12, к.6

Озорной персонаж из советского мультфильма, герой анекдотов для тех, кто постарше, барон Мюнхгаузен (иначе Мюнхаузен) существовал в реальности: сын немецкого полковника, фон Мюнхгаузен служил в Российской империи и даже получил здесь почетное звание ротмистра. Однако прославился барон не своей военной карьерой, а умением рассказывать небылицы, которые с одинаковым недоумением и восхищением слушали его друзья и сослуживцы. Неудивительно, что художественный образ Мюнхгаузена оставил в тени саму историческую фигуру.





Пересказать истории барона, предложив зрителю взглянуть на мир глазами фантазера и путешественника, – с этой идеей журналист и драматург Сергей Макеев открыл музей на улице Народного Ополчения пару десятилетий назад. Экспозиция Музея барона Мюнхгаузена, творчески переосмысляющая историко-бытовые реалии Европы XVIII века, занимает одну небольшую квартиру в московской девятиэтажке. Но меньше не значит хуже: место крайне популярно среди школьников благодаря регулярно проходящим здесь тематическим экскурсиям. Взрослые, в свою очередь, смогут предаться в музее легкой ностальгии, вспоминая авантюры любимого персонажа из детства.

Музей "Самоцветы" (0+)

улица Народного Ополчения, 29к1

"Сундуки стоят раскрыты. Изумруды и рубины осыпаются дождем". Русский фольклор и отечественная культура в принципе транслируют нам образ драгоценного камня как символ богатства и эмоционального влияния. Недаром Хозяйка Медной горы в сказке Бажова носила украшения из малахита, а тайный воздыхатель княгини Веры в произведении Куприна подарил ей золотой браслет, инкрустированный гранатом. Если, кроме простого желания любоваться сиянием цветных камней, вы к тому же немного разбираетесь в геммологии, путь-дорога вам в Музей "Самоцветы".





У музея долгая и интересная история: в его основе лежит собрание минералов, переданное в музейное пользование одноименной внешнеторговой фирмой в 1994 году. Коллекция пополнялась новыми камнями с начала 1970-х годов – сегодня она занимает пять залов экспозиции, в которых гости найдут как ювелирные и декоративно-облицовочные камни, так и камнерезные изделия, авторскую скульптуру. В палеонтологическом зале будет интересно узнать, что предшествовало формированию уникальной флоры и фауны Земли, включая ее полезные ископаемые.

Музей быта советских ученых "Академгородок" (0+)

улица Маршала Новикова, д. 1

Истории Курчатовского института в Москве можно посвятить серию экскурсий или просветительских текстов – и все равно исчерпывающим рассказ не будет. К тому же официальная или научная сторона вопроса обычно волнует людей технических профессий, в то время как внимание к фигурам Курчатова и его коллег из Академгородка в России более универсально. Знакомство с повседневной жизнью гениальных изобретателей, которые также приходились кому-то мужьями, отцами и соседями, предлагает Музей быта советских ученых на Щукинской.





Жители домов на территории бывшего Академгородка самостоятельно организовали музей, решив сохранить атмосферу и подробности быта их предков. Буфет с посудой, оставшийся от прилавка старого магазина, кабинет Игоря Курчатова и десятки интересных деталей: например, пара лыж из красного дерева и коллекция мраморных слоников в библиотеке… Быт физиков-ядерщиков очаровывает и как-то мгновенно развеивает миф о суровом нраве гениев науки.

Обратите внимание, что посещение Музея барона Мюнхгаузена возможно по предварительной записи, а осмотр экспозиции в Музее "Академгородок" – только в составе экскурсии. Подробности о режиме работы площадок уточняйте у организаторов.