От кабинета до атриума: каким получился центр Виктора Астафьева на Енисее

В мае 2024 года в селе Овсянка на Енисее открылся Национальный центр Виктора Астафьева – первый в России специализированный музей, полностью посвященный одному писателю и созданный с использованием современных технологий. Созданный к столетию классика, центр решал непростую задачу: старые мемориальные домики прекрасно передавали атмосферу деревенской жизни, но не могли вместить все многообразие астафьевского наследия – от "Царь-рыбы" до "Прокляты и убиты".





Архитектура без пафоса

Здание мастерской "А2" площадью более 2,5 тысяч квадратных метров спроектировано рационально и без лишнего самолюбования. Архитекторы сознательно избегали доминанты – центр не давит на старинное село с его узкими улочками, вписывась в ландшафт. При этом по ночам он работает как маяк, заметный с другого берега Енисея. Внутри – три этажа, мансарда и грамотно организованное пространство, где музею не тесно.

Что смотреть в первую очередь

Сердце экспозиции – воссозданный кабинет Астафьева из красноярского Академгородка. Письменный стол, книжные полки, кровать, удочки – обстановка, в которой создавались произведения последних 20 лет жизни писателя.





Постоянная экспозиция построена вокруг автобиографии "Расскажу о себе сам". Здесь много интерактива, аудиорассказов, цитат, иллюстраций. Можно услышать голос Астафьева, увидеть фрагменты из жизни и образы из "Последнего поклона", "Пастуха и пастушки", "Звездопада", "Печального детектива". Экспозиция не перегружена – по ней удобно идти, и она не утомляет.





Внимания заслуживает и атриум с изданиями Астафьева на 35 языках. Точный жест, который без лишних слов напоминает, что сибирский писатель давно стал мировым.

Не только для взрослых

Центр устроен как многофункциональное пространство. Есть Интеллект-центр для исследователей – с монографиями, диссертациями, статьями. Доступен он по предварительной записи, поскольку это рабочая зона. И есть Детский центр с занятиями и мастер-классами для детей 6–12 лет.





Жизнь после открытия

Центр – не застывшая экспозиция. Например, в 2026 году ко дню рождения писателя 1 мая здесь пройдут выставки, которые показывают разные грани работы с наследием. Параллельно работают обзорные экскурсии, фудкорт с енисейской ухой, полевая каша, ярмарка "Царь-рыба" и традиционные игры. Центр живет полноценной событийной жизнью, а не только работает по расписанию.

Национальный центр Астафьева получился живым, технологичным пространством. Здесь можно изучать, открывать заново и просто находиться рядом с литературой. Проект интересен не только поклонникам Виктора Астафьева, но и всем, кто следит за тем, как сегодняшние музеи разговаривают со своей аудиторией без занудства и с уважением.