Регина Тодоренко: "Для меня лучшее путешествие – когда удобств минимально. Строго и сердито: палатка, спальник, консервы"

Певица, блогер, актриса дубляжа и телеведущая, наиболее известная по шоу "Орел и решка", 36-летняя Регина Тодоренко уже несколько лет пробует себя в новом жанре. На днях она презентовала свою уже вторую детскую книгу "Регина-путешественница спешит в Азию". Поддержать начинающий талант пришли ее близкие друзья и муж, Влад Топалов, который с юмором отметил, что книги пишутся у него на глазах, а "отрабатываются" на троих детях. Он признался, что невероятно восхищается и гордится писательским даром жены и слушает аудиоверсию первой сказки в машине с большим удовольствием. Более того, он также принимает непосредственное участие в озвучании, роль пока "немногословная" – рептилии игуаны, – но дети голос папы узнают всегда.

– Регина, чем новая книга отличается от предыдущей? Это логичное продолжение?

– Для меня сегодня очень важный день, волнуюсь, столько пришло людей на презентацию! В первой книге, которая про Африку, – больше о природе, об экологии, о различных животных. Во второй, которая про Азию, – про инновации, современные технологии, которые меня впечатлили во время поездки в Китай. Собственно, моя героиня со своей закадычной подругой Игуаной остались прежними, только теперь их путь лежит на родину панд и терракотовой армии и в Непал.

– Ваши книги – это своеобразный тревел-дневник личных путешествий?

– О да. Полтора года назад я отправилась в затяжную экспедицию (на 60 дней!) по Китаю. Побывала в Пекине, Шанхае, в Гуанчжоу, Сычуане и других городах и провинциях. Это было невероятно! Я знакомилась с людьми, с их традициями, изучала культуру, попадала в разные ситуации, о которых по видеосвязи в красках, в форме сказочного повествования рассказывала детям.

У нас в семье такая традиция: ни одного вечера без сказки. Когда меня нет дома, то или Влад в помощь, или видеосвязь. И вот каждый раз, 60 вечеров, подробно описывая свои приключения и прокачивая писательский талант, я вполне себе подготовила базу для новой книги. И когда приехала, то просто записала самое интересное. Конечно, некоторые детали я нафантазировала, не без этого. Для красоты момента, например, закрыла свой гештальт по восхождению в горы. Однажды мы с командой поднимались в горы, в Гималаи, но не дошли. Рыдала и плакала. В одной серии "Орла и решки" тоже есть такой момент: нас тогда свалила горная болезнь, пришлось возвращаться. А в книжке моя Регина-путешественница доходит.

– Вы поднимаете в книгах довольно серьезные темы: об охране окружающей среды, об экологии…

– Это очень важно. Мы дома часто смотрим такие научно-популярные фильмы, на съемках порой принимаем участие в спасении разных животных. Мои дети, например, знают, что если киты исчезнут, то мы просто не сможем дышать, не будет на земле кислорода. Такие вот факты, истории мне интересны. Но не только про экологию я пишу, в первой главе я рассказываю грустную историю китайского дедушки – фермера, который выкопал на своем огороде первого терракотового воина. Сама с ним познакомилась лично, он мне признался, что сразу понял: с землей своей ему предстоит попрощаться навсегда... Зато прославился на весь Китай!

– А как возник образ главной подружки Регины игуаны? Почему именно эта экзотическая рептилия?

– У нее еще имя есть – Людмила Иосифовна. Но почему я ее так назвала, читатели узнают в третьей книге. Я уже в процессе написания, буду знакомить читателей с красотами Японии и Индии.





А сама идея про игуану родилась в Эквадоре, где, собственно, их самая большая популяция в мире. Помню, гуляю я по городу, а там на игровой площадке дети стаю игуан кормят. Какая, думаю, все-таки тварь непривлекательная, а в это время мой проводник взял и посадил мне одну из них на плечо. Ужас и страх! Они же еще и кусаются. Когда я эту историю детям описала, они в восторг пришли полный: "А тебя укусили? Расскажи подробнее!". Короче, я решила для этих любителей игуан и динозавров включить такую героиню в книгу. Так она всем приглянулась. Теперь это отдельный главный персонаж – такой приземленный, рациональный. Мечтаю, кстати, игрушку игуану выпустить.

– Регина, а что вообще для вас путешествия?

– В первую очередь, путешествие – это развитие, возможность познакомиться с другим менталитетом, с другой культурой. Путешествие – про адаптивность к любой среде, про гибкость. Это про риск и жажду эмоций: узнать что-то новое, постоять на кромке кратера вулкана, восхититься видом на Эверест, впервые попробовать лобстера на вкус...

Но путешествовать с детьми, с большой семьей – это, скажу я вам, большой труд. Тут главное – терпение.

Для меня лучшее путешествие – когда удобств минимально, чем аскетичнее, чем меньше потребностей, тем лучше. Строго и сердито: палатка, спальник, консервы. Вот это я люблю.

– Влад тоже такого мнения? Поддерживает в аскетизме?

– Он ненавидит путешествия. Не в обиду. Всегда охотнее дома останется. Вообще не знаю, как я в его жизни появилась. Говорят же, что противоположности притягиваются. Я каждый день буквально: "Поехали! Алтай! Камчатка!" А мне в ответ: "Ой, не надо. Посмотри вот телевизор, твоих любимых китов показывают. Все, что ты любишь, на диване посмотришь".

Но со временем я Влада приучила, теперь встает и едет. И детей приучила. Средний – самый активный. За месяц начинает чемодан собирать, паспорт проверяет. А вот старший пока ворчливый, неохотно всегда собирается: "Боже, зачем меня взяли? Опять самолет, опять пальмы, вода кокосовая". Я ему: "Ты не обалдел? Я это все только во взрослом возрасте попробовала!"





– Какие дальнейшие ваши творческие планы?

– Их очень много. Из ближайших: мы снова создаем аудиозапись по мотивам сказки. Первую озвучивали наши друзья-товарищи: Киркоров, Воробьев. Про эту не скажу. Секрет. Мой муж – точно. А еще я хочу возродить старую добрую традицию: когда всей семьей собираешься и слушаешь пластинку на проигрывателе. Моими любимчиками были в детстве "Бременские музыканты"! Ставила ее и слушала с таким потрескиванием характерным. Класс! Захотелось подарить себе, своим друзьям и всем такое ощущение детства – выпустить пластинку "Регина-путешественница".