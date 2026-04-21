Леонид Ярмольник назвал бестактностью увольнение Екатерины Волковой из Театра комедии из-за возраста

В апреле 2026 года театральное сообщество всколыхнула новость об увольнении 44-летней актрисы Екатериной Волковой из Театра наций. Звезда сериала "Воронины" покинула труппу после того, как художественный руководитель, по ее утверждению, сослался на возраст. Он якобы назвал артистку "старой". Для Волковой такая формулировка стала шоком.

Как рассказала Екатерина в личном блоге, объявление о прекращении договора гласило, будто она избегала разговора с начальством. Однако при личной встрече прозвучали три истинные причины решения: наличие собственного мнения и нежелание участвовать в устаревших постановках, что сочли недостатком; вердикт "старая"; отсутствие новых персонажей в репертуаре. Волкова напомнила, что успешно выходила на сцену в образах молодых героинь – Сюзанны в "Женитьбе Фигаро" и Элизы в "Пигмалионе", а ее внешность за годы работы практически не изменилась.

Но конфликт назревал давно. Актриса во всеуслышание критиковала ухудшение драматургии и отказывалась играть в спектаклях, которые считала низкопробными или архаичными. При этом она всегда готова была подменить заболевших коллег, но когда худрук попросил ее вернуться в одну из постановок, ответила отказом – роль там оказалась формальной и бессодержательной.

Ситуация вызвала резонанс. Тысячи зрителей и сотни знаменитых коллег высказались в поддержку Волковой. Ее супруг, Андрей Карпов, даже порывался решить вопрос силовыми методами, однако артистка остановила мужа, чтобы не обострять обстановку. Подавать иск в суд она не стала, заявив, что пусть виновник сам живет со своим поступком. Даже после возможных извинений руководителя возвращение в театр исключено: "Я никогда не вернусь туда, где я не нужна".

Позже на премьере фильма "Коммерсант" актер Леонид Ярмольник дал оценку этой истории. Он отметил, что с ним лично подобных разговоров о возрастном лимите никто не вел, ведь его приглашают, зная все актерские возможности. Для ролей 60‑70-летних, по словам Ярмольника, это естественный процесс, однако возраст в 44 года совершенно не повод для увольнения.

"На мой взгляд, здесь, конечно, проявлена страшная бестактность. А вообще для молодых ролей, конечно, больше. Но театры вообще сейчас на подъеме, им грех жаловаться. Если хороший спектакль, то практически всегда аншлаг. И ролей на всех хватит", – высказался Леонид Ярмольник в интервью.

Что касается Екатерины Волковой, то после вынужденного ухода она сообщила о новых предложениях от режиссеров. Осенью исполнительница планирует приступить к работе в двух интересных постановках, подтвердив тем самым, что востребованность не определяется цифрами в паспорте.