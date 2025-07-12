На природу за искусством: выставки под открытым небом в Москве и Подмосковье

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Лето в зените, а культурная афиша Москвы и Подмосковья особенно богата на события под открытым небом.

Советуем совместить приятное с полезным: прогуляться по выставкам опен-эйр, пока погода не испортилась.

Берем курс на ближнее Подмосковье

Музей-заповедник "Горки Ленинские"
Паблик-арт фестиваль "Заповедное" (0+)
С 13 июля до 28 сентября

Территория &#34;Горок&#34;. Фото предоставлено Музеем-заповедником &#34;Горки Ленинские&#34;

Теперь, чтобы увидеть масштабный фестиваль свободного искусства, необязательно покупать билеты на американский Burning Man (0+) или даже ехать в Калужскую область на излюбленное российскими художниками "Архстояние" (0+). 20 минут на машине от метро Домодедовская – и вы на территории огромного музея-заповедника "Горки Ленинские" с богатым историческим прошлым и почти бескрайними зелеными лугами.

Этим летом "Горки" станут меккой для поклонников паблик-арта: фестиваль "Заповедное", который откроется там 13-го июля, обещает гостям внушительные инсталляции и ловко вписанные в среду серии работ, спектакли, концерты, обсуждения – все это на открытом воздухе. Территорию фестиваля можно исследовать самостоятельно или в компании арт-медиатора (билет на медиацию приобретается дополнительно). В проекте приняли участие более 40 современных художников: организаторы события сообщают о рекордном для Подмосковья масштабе фестиваля в лоне актуального искусства.

Музей-заповедник "Горки Ленинские"
Художественно-терапевтическая тропа (6+)
До 28 сентября 2025 года

Работа Бронимира Шоуца для Художественно-терапевтической тропы. Фото предоставлено пресс-службой Музея-заповедника &#34;Горки Ленинские&#34;

NB. В будние дни тропа работает с 9 утра до 23 вечера (предварительная регистрация не нужна). В выходные – с 11 утра до 17 вечера (необходимо зарегистрироваться заранее).

Проект на стыке wellness и искусства приглашает всех желающих прогуляться по заповедному парку в "Горках Ленинских", попутно отыскивая художественные объекты. Около десятка авторов зашифровали свои высказывания среди деревьев, кустов и оврагов, а архитектор Иван Щетинин объединил их тропинкой, которая проведет участников квеста через все этапы и вернет их в начало маршрута.

Большинство работ, созданных художниками специально для проекта, можно отнести к жанру лэнд-арта: они не только бережно вписаны в пространство леса, но и имеют в своем составе натуральные материалы, например, кору и кроны деревьев (те, которыми поделилась природа, разумеется). Некоторые арт-объекты вступают в диалог с прошлым усадьбы Зинаиды Морозовой (впоследствии – резиденции Владимира Ленина). Задумываться ли над творческим замыслом работ или просто отдаться практике синрин-йоку (в пер. с японского – "купания в лесных ваннах"), решать вам.

Музей-заповедник "Архангельское"
Выставка "Вода в искусстве. Вода в усадьбе" (0+)
До 31 августа

Работа Ульяны Розиной &#34;Связанная река&#34; (2023). Фото предоставлено пресс-службой Музея-усадьбы &#34;Архангельское&#34;

Стихия воды имеет огромное значение для большинства культур мира, а о ее роли в повседневной жизни порой задумывается каждый из нас. Территория Музея-заповедника "Архангельское" вряд ли бы просуществовала почти столетие без воды, ведь на ней зиждились быт владельцев, содержание ландшафта садов и парков. Порефлексировать о значении воды в разных контекстах Музей-заповедник "Архангельское" приглашает на выставке "Вода в искусстве. Вода в усадьбе".

Проект представляет высказывания на тему от деятелей актуального искусства, отобранных в результате открытого конкурса. Основная площадка проекта – КВК "Ботанические оранжереи", отреставрированный три года назад почти после полувекового перерыва в работе. Но экспозиция отнюдь не заперта в четырех стенах: только 18 работ находятся внутри Музея, так как всего выставка насчитывает более 80 объектов. Поиск "водных" метафор на территории "Архангельского" обещает стать частью увлекательного исследования бывших княжеских владений: семейств Одоевских, Голицыных, Юсуповых.

Не покидая Москвы

Выставка "Москва без окраин. Лето в Москве" (0+)
До 14 сентября

Экспозиция проекта &#34;Москва без окраин. Лето в Москве&#34; в районе Новогиреево. Фото: mos.ru

Намереваясь рассказать иногороднему другу о Москве, мы в первую очередь думаем о ее историческом центре: Китай-городе, Красной площади, и, возможно, о каких-то расхожих для прогулок местах, таких как Арбат или район Тверской. Однако столица сегодня – это гораздо больше, чем рекламируемые для туристов локации, – почти в каждом ее уголке можно найти что-то интересное.

Авторы проекта "Москва без окраин", существующего с 2021 года, выступили с инициативой рассказать о не самых популярных районах столицы – на их же улицах. Так, героями летней серии выставок стали районы Бескудниковский, Коммунарка, Новогиреево, Очаково-Матвеевское, Печатники, Покровское-Стрешнево, Савелки, Северное Медведково, Чертаново Центральное и Южное Бутово. До середины сентября в районных парках и открытых пространствах работают бесплатные экспозиции, где современный образ окраин реконструируется через десятилетия их существования. Узнать больше о проекте можно в штаб-офисе, Музее Москвы на Зубовском бульваре.

Подробности событий смотрите на сайте их организаторов.

Юлия Крышевич

Редактор раздела «Искусство»

 

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