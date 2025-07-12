На природу за искусством: выставки под открытым небом в Москве и Подмосковье

Лето в зените, а культурная афиша Москвы и Подмосковья особенно богата на события под открытым небом.
Советуем совместить приятное с полезным: прогуляться по выставкам опен-эйр, пока погода не испортилась.
Берем курс на ближнее Подмосковье
|Музей-заповедник "Горки Ленинские"
|Паблик-арт фестиваль "Заповедное" (0+)
|С 13 июля до 28 сентября
Теперь, чтобы увидеть масштабный фестиваль свободного искусства, необязательно покупать билеты на американский Burning Man (0+) или даже ехать в Калужскую область на излюбленное российскими художниками "Архстояние" (0+). 20 минут на машине от метро Домодедовская – и вы на территории огромного музея-заповедника "Горки Ленинские" с богатым историческим прошлым и почти бескрайними зелеными лугами.
Этим летом "Горки" станут меккой для поклонников паблик-арта: фестиваль "Заповедное", который откроется там 13-го июля, обещает гостям внушительные инсталляции и ловко вписанные в среду серии работ, спектакли, концерты, обсуждения – все это на открытом воздухе. Территорию фестиваля можно исследовать самостоятельно или в компании арт-медиатора (билет на медиацию приобретается дополнительно). В проекте приняли участие более 40 современных художников: организаторы события сообщают о рекордном для Подмосковья масштабе фестиваля в лоне актуального искусства.
|Музей-заповедник "Горки Ленинские"
|Художественно-терапевтическая тропа (6+)
|До 28 сентября 2025 года
NB. В будние дни тропа работает с 9 утра до 23 вечера (предварительная регистрация не нужна). В выходные – с 11 утра до 17 вечера (необходимо зарегистрироваться заранее).
Проект на стыке wellness и искусства приглашает всех желающих прогуляться по заповедному парку в "Горках Ленинских", попутно отыскивая художественные объекты. Около десятка авторов зашифровали свои высказывания среди деревьев, кустов и оврагов, а архитектор Иван Щетинин объединил их тропинкой, которая проведет участников квеста через все этапы и вернет их в начало маршрута.
Большинство работ, созданных художниками специально для проекта, можно отнести к жанру лэнд-арта: они не только бережно вписаны в пространство леса, но и имеют в своем составе натуральные материалы, например, кору и кроны деревьев (те, которыми поделилась природа, разумеется). Некоторые арт-объекты вступают в диалог с прошлым усадьбы Зинаиды Морозовой (впоследствии – резиденции Владимира Ленина). Задумываться ли над творческим замыслом работ или просто отдаться практике синрин-йоку (в пер. с японского – "купания в лесных ваннах"), решать вам.
|Музей-заповедник "Архангельское"
|Выставка "Вода в искусстве. Вода в усадьбе" (0+)
|До 31 августа
Стихия воды имеет огромное значение для большинства культур мира, а о ее роли в повседневной жизни порой задумывается каждый из нас. Территория Музея-заповедника "Архангельское" вряд ли бы просуществовала почти столетие без воды, ведь на ней зиждились быт владельцев, содержание ландшафта садов и парков. Порефлексировать о значении воды в разных контекстах Музей-заповедник "Архангельское" приглашает на выставке "Вода в искусстве. Вода в усадьбе".
Проект представляет высказывания на тему от деятелей актуального искусства, отобранных в результате открытого конкурса. Основная площадка проекта – КВК "Ботанические оранжереи", отреставрированный три года назад почти после полувекового перерыва в работе. Но экспозиция отнюдь не заперта в четырех стенах: только 18 работ находятся внутри Музея, так как всего выставка насчитывает более 80 объектов. Поиск "водных" метафор на территории "Архангельского" обещает стать частью увлекательного исследования бывших княжеских владений: семейств Одоевских, Голицыных, Юсуповых.
Не покидая Москвы
|Выставка "Москва без окраин. Лето в Москве" (0+)
|До 14 сентября
Намереваясь рассказать иногороднему другу о Москве, мы в первую очередь думаем о ее историческом центре: Китай-городе, Красной площади, и, возможно, о каких-то расхожих для прогулок местах, таких как Арбат или район Тверской. Однако столица сегодня – это гораздо больше, чем рекламируемые для туристов локации, – почти в каждом ее уголке можно найти что-то интересное.
Авторы проекта "Москва без окраин", существующего с 2021 года, выступили с инициативой рассказать о не самых популярных районах столицы – на их же улицах. Так, героями летней серии выставок стали районы Бескудниковский, Коммунарка, Новогиреево, Очаково-Матвеевское, Печатники, Покровское-Стрешнево, Савелки, Северное Медведково, Чертаново Центральное и Южное Бутово. До середины сентября в районных парках и открытых пространствах работают бесплатные экспозиции, где современный образ окраин реконструируется через десятилетия их существования. Узнать больше о проекте можно в штаб-офисе, Музее Москвы на Зубовском бульваре.
Подробности событий смотрите на сайте их организаторов.