На природу за искусством: выставки под открытым небом в Москве и Подмосковье

Советуем совместить приятное с полезным: прогуляться по выставкам опен-эйр, пока погода не испортилась.

Берем курс на ближнее Подмосковье

Музей-заповедник "Горки Ленинские" Паблик-арт фестиваль "Заповедное" (0+) С 13 июля до 28 сентября

Теперь, чтобы увидеть масштабный фестиваль свободного искусства, необязательно покупать билеты на американский Burning Man (0+) или даже ехать в Калужскую область на излюбленное российскими художниками "Архстояние" (0+). 20 минут на машине от метро Домодедовская – и вы на территории огромного музея-заповедника "Горки Ленинские" с богатым историческим прошлым и почти бескрайними зелеными лугами.

Этим летом "Горки" станут меккой для поклонников паблик-арта: фестиваль "Заповедное", который откроется там 13-го июля, обещает гостям внушительные инсталляции и ловко вписанные в среду серии работ, спектакли, концерты, обсуждения – все это на открытом воздухе. Территорию фестиваля можно исследовать самостоятельно или в компании арт-медиатора (билет на медиацию приобретается дополнительно). В проекте приняли участие более 40 современных художников: организаторы события сообщают о рекордном для Подмосковья масштабе фестиваля в лоне актуального искусства.

Музей-заповедник "Горки Ленинские" Художественно-терапевтическая тропа (6+) До 28 сентября 2025 года

NB. В будние дни тропа работает с 9 утра до 23 вечера (предварительная регистрация не нужна). В выходные – с 11 утра до 17 вечера (необходимо зарегистрироваться заранее).

Проект на стыке wellness и искусства приглашает всех желающих прогуляться по заповедному парку в "Горках Ленинских", попутно отыскивая художественные объекты. Около десятка авторов зашифровали свои высказывания среди деревьев, кустов и оврагов, а архитектор Иван Щетинин объединил их тропинкой, которая проведет участников квеста через все этапы и вернет их в начало маршрута.

Большинство работ, созданных художниками специально для проекта, можно отнести к жанру лэнд-арта: они не только бережно вписаны в пространство леса, но и имеют в своем составе натуральные материалы, например, кору и кроны деревьев (те, которыми поделилась природа, разумеется). Некоторые арт-объекты вступают в диалог с прошлым усадьбы Зинаиды Морозовой (впоследствии – резиденции Владимира Ленина). Задумываться ли над творческим замыслом работ или просто отдаться практике синрин-йоку (в пер. с японского – "купания в лесных ваннах"), решать вам.