"Маддалена" в "Геликон-опере": венецианские страсти

Многие спектакли в театре "Геликон-опера" предваряет интерактивная или познавательная часть – перформансы, выставки, вступительные лекции. Зрители настраиваются на нужную волну, погружаются в материал, чтобы лучше его в итоге понимать. Премьере оперы Сергея Прокофьева "Маддалена" в постановке Ильи Ильина предшествовал венецианский карнавал в фойе театра под музыку итальянца Отторино Респиги.

К XV веку Венеция считалась одним из главных культурных и торговых центров Европы. К тому времени карнавалы тут проводились уже почти пять столетий, обретая год от года все большую масштабность и пышность. Да и театральные постановки стали обязательной частью многодневного праздника.

Действие "Маддалены" тоже происходит в XV веке. Сюжет ее прост: алхимик Стеньо рассказывает художнику Дженаро о свой страстной таинственной возлюбленной. Но оказывается, что это Маддалена – жена того самого Дженаро. В порыве ревности художник и алхимик, подстрекаемые коварной красавицей, убивают друг друга.





В этой истории можно узнать сюжет незавершенной драмы Оскара Уайльда "Флорентийская трагедия", но с большей претензией и драматичным финалом. Джакомо Пуччини, кстати, хотел написать на ее основе оперу, но потом от идеи отказался. Австрийский композитор Александр фон Цемлинский оперу по мотивам "Флорентийской трагедии" создал, но исполнялась она редко и большого успеха не имела.

Судьба оперы Сергея Прокофьева тоже была сложной. За основу композитор взял пьесу таинственного барона Ливена, который, как потом выяснилось, оказался Магдой Густавовной Ливен-Орловой, дочерью хранителя Эрмитажа. В начале XX века многие завсегдатаи светских салонов грешили сочинительством, скрываясь под псевдонимами. Особой драматургической ценности пьеса барона Ливена не имела, впрочем. Но Прокофьев увидел в самой истории интересную основу для одноактной оперы.

Он написал ее в 1911-м, но не успел оркестровать. В 1913-м сочинение было переписано, но снова осталось без оркестровки. И в итоге опера прозвучала впервые лишь в 1981 году, спустя 28 лет после смерти автора.

Композитор и критик Николай Мясковский, которому Сергей Прокофьев посвятил "Маддалену", писал:

"По напряженности стиля опера напоминает Р. Штрауса, только без пошлости того. Одна обида – такое произведение едва ли может быть поставлено у нас, несмотря на свою сценичность. Более трудных вокальных партий я не встречал".

Дирижер-постановщик Валерий Кирьянов, основываясь на клавире Сергея Прокофьева, создал собственное уникальное музыкальное полотно. Для меломанов, конечно, это событие, потому что "Маддалена" исполняется крайне редко и каждый раз звучит по-новому.

Постановка в "Геликоне" очень камерная – идет она около часа, а показывают ее в Белоколонном зале княгини Шаховской, где всего 147 мест. Венецианские страсти этой "короткометражной оперы-триллера", как назвал ее дирижер, кипят тут на расстоянии вытянутой руки!





Спектакль получился лаконичным (художник-постановщик Ростислав Протасов) – на сцене лишь видеоэкраны и большие черно-белые подушки с принтами картин эпохи Возрождения. Тем самым зрители могут сконцентрироваться и на самой мелодраматической истории, и на голосах, ведь в главных ролях три лауреата международных конкурсов – Ольга Толкмит (Маддалена), Давид Посулихин (Дженаро) и Дмитрий Янковский (Стеньо). А для вокалистов эта опера очень сложная из-за интонационных и ритмических особенностей партий, из-за эмоционального пения в напряженной, высокой тесситуре.

Но в "Геликон-опере" всегда чем сложнее, тем интереснее. Поэтому "Маддалена" для меломанов – особое удовольствие.