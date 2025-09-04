Съемки четвертого сезона "Белого лотоса" пройдут во Франции

Продолжение успешной антологии "Белый лотос" от HBO официально получит французскую прописку. Как сообщает издание Deadline, события нового сезона развернутся на территории Франции, а в качестве декораций рассматриваются роскошные отели, в том числе объекты сети Four Seasons – от знаменитого Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном берегу до фешенебельного Hotel George V в Париже и курорта Megève в Альпах.

Шоураннер проекта Майк Уайт в интервью намекнул, что в отличие от предыдущих сезонов зрителей ждет смена атмосферы: новый "Белый лотос" откажется от привычных прибрежных пейзажей и морских волн. Это может означать, что выбор окончательно падет не на средиземноморское побережье, а, например, на снежные просторы Альп или культурное сердце Франции – столицу.

Как и прежде, действие развернется на фоне жизни состоятельных гостей фешенебельного отеля, а за внешним лоском будут скрываться мрачные тайны и напряженные драмы. По традиции, в начале сезона случается убийство, а зрителям предстоит шаг за шагом распутывать клубок событий, ведущий к трагедии.

Хотя окончательное место съемок пока не закреплено, источники подчеркивают, что, как и в предыдущих частях, авторы могут использовать сразу несколько площадок. Напомним, третий сезон снимался в Таиланде, где основным стал отель Four Seasons Resort Koh Samui, но эпизоды также снимались и в других локациях – например, в Бангкоке.

HBO пока не раскрывает подробностей о касте нового сезона, но есть вероятность, что некоторые актеры прошлых частей могут вернуться. Среди уже засветившихся в сериале звезд – Дженнифер Кулидж, Обри Плаза, Тео Джеймс, Уолтон Гоггинс и Джейсон Айзекс. Производство четвертого сезона начнется в 2026 году, а релиз может состояться ближе к 2027-му. Учитывая колоссальный успех "Белого лотоса" на предыдущих этапах – 15 "Эмми" и высокие рейтинги на всех платформах – ожидания от новой главы проекта невероятно высоки.