Итальянский продюсер Андреа Иерволино снимет фильм о Джорджо Армани

Итальянский кинопродюсер Андреа Иерволино объявил о запуске работы над биографической картиной, посвященной Джорджо Армани – культовому дизайнеру, скончавшемуся 4 сентября 2025 года на 92-м году жизни. По его словам, идея фильма появилась задолго до трагического события и была продиктована стремлением увековечить вклад модельера в мировую индустрию моды и культуру Италии.

Сценарий к проекту доверен обладателю "Оскара" Бобби Мореско, который уже сотрудничал с Иерволино над рядом лент. Пока неизвестно, сосредоточится ли сюжет исключительно на профессиональной карьере модельера или коснется и его личной жизни. Также пока неясно, консультировался ли продюсер с семьей Армани.

Будущий фильм обещает показать путь модельера от первых шагов до статуса одного из самых влиятельных дизайнеров конца XX и начала XXI века. Стиль Армани, сочетающий сдержанность и роскошь, сделал революцию в моде: он предложил мужчинам более мягкий силуэт, а женщинам подарил силу и уверенность через строгую эстетику. Именно благодаря Армани на подиумах закрепился минимализм, а его наряды стали неизменным выбором голливудских звезд на красных дорожках.

Творческое наследие Армани включает не только моду, но и кино. Его костюмы появлялись в таких фильмах, как "Американский жиголо", "Матрица" и "Неприкасаемые". Он сотрудничал с ведущими режиссерами и актерами, а в 2015 году был героем короткометражки Мартина Скорсезе.

По замыслу Андреа Иерволино, предстоящая лента о Джорджо Армани станет не просто портретом знаменитого кутюрье, но и символом национальной гордости, отражающим, как один человек сумел превратить итальянскую мечту в международный бренд.