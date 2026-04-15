ИИ-кавер "Седой ночи", который "исполнил" Канье Уэст, возглавил мировой чарт Shazam

В сети появился ролик, на котором Канье Уэст исполняет "Седую ночь" Юрия Шатунова на английском языке. Трек быстро стал вирусным и возглавил чарт.
ИИ-кавер на культовую "Седую ночь" неожиданно возглавил мировой чарт Shazam – и стал одним из самых обсуждаемых музыкальных кейсов последних дней. Кавер на английском языке на хит Юры Шатунова на завирусившемся видео исполняет Канье Уэст. Пользователи восприняли запись как реальный концертный фрагмент, что обеспечило миллионы просмотров и десятки тысяч поисков трека.
В чартах композиция появилась под названием Silver Night, а в качестве исполнителей указаны сторонние авторы. Это стало первым сигналом, что речь идет о неофициальном релизе.
Видео: YouTube/@itsgangg
Позже подтвердилось: трек полностью сгенерирован с использованием нейросетей. Авторы прибегли к технологии синтеза голоса и генеративным музыкальным моделям, чтобы воссоздать тембр Канье Уэст. А вот видеоряд настоящий, взят с одного из шоу бывшего мужа Ким Кардашьян.
Несмотря на искусственное происхождение, трек показал рекордные результаты. Массовые поиски песни и репосты в социальных сетях позволили ему обойти реальные релизы и выйти в лидеры глобального рейтинга.
Эксперты считают, что успех композиции связан с ностальгией и технологической точностью. Узнаваемая мелодия "Седой ночи" в новой интерпретации создала эффект неожиданного контраста, который усилил вовлеченность аудитории.