Леонид Каневский: "Судьбу не выбирают, она рождается вместе с тобой"

На книжной ярмарке Non/fiction Весна, которая завершилась 12 апреля, издательство "Бомбора" представило новинку – автобиографию телеведущего культовой программы "Следствие вели", заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского. Его "Совсем другая история…" произвела фурор: в очередь, чтобы подписать книгу с коронной фразой в заголовке, люди выстраивались еще за час до назначенной творческой встречи. Перед читателями Леонид Семенович выступил кратко и по делу. По его словам, в книге – все о его жизни: от послевоенного детства до триумфального признания в кино и на большой сцене.

– Леонид Семенович, очень многие прочно ассоциируют вас с вашим знаменитым "майором Томиным" из "Следствие ведут знатоки". Часто к вам с этим подходят?

– Очень. Часто и многие. Скажу так, когда в 1971 году в СССР состоялась премьера сериала, то сразу стало ясно – это успех! Мы, актеры, стали получать просто мешки зрительских писем, и когда я с гастролями, творческими встречами ездил по всему Советскому Союзу, то буквально везде ко мне подходили люди и признавались: "Вы повлияли на мою судьбу. Мы на вашей роли выросли, пересматривая сериал". Некоторые даже пошли в милицию служить – так сюжет их захватил. Конечно, роль Томина – да, стала для меня знаковой, но мне было важно увлечь зрителя и другими своими образами в кино.

– А на вашу судьбу, на выбор профессии кто-то вот так же повлиял?

– Свою судьбу я выбрал сам. В 11 лет уже заявил родителям, что стану артистом. Мама с папой тогда мне не поверили: "Ну да, да… Пройдет время, и ты еще сто раз передумаешь. Может, еще милиционером захочешь стать или летчиком". Но в 17 я уже настоял на своем: поступил в Щукинское театральное училище в Москве, и вот, стал артистом. Мама тогда в меня сразу поверила, папа чуть меньше. Потом гордился, когда ему рассказали, какой я все-таки неплохой артист.

Так что судьбу не выбирают, она рождается вместе с тобой. Если все совпадает – счастье.

– Более 20 лет вы ведете документальную телепередачу "Следствие вели" на канале НТВ, постоянно рассказывая о других. Как вам было "перестроиться" на себя? Стать единственным героем своей книги?

– Героем я себя не чувствую. И я не писатель. Вот мой брат – Александр Семенович Каневский – вот он и прозаик, и поэт, и драматург, и замечательный киносценарист. Эта книга, повторюсь, родилась по настоянию и с помощью моих близких друзей. За мной ходили, что-то постоянно записывали, задавали вопросы, а в итоге мне "предъявили" почти готовую книгу, за что им большая благодарность. Так родилась моя история. Я ее прочитал, разрешил: все с моих слов! Это писала жизнь.

– А что было самым сложным для вас в подготовке материала?

– Я очень ленивый, не могу долго писать, наговаривать текст. В книге я рассказываю и о своем детстве в военные годы, и про студенческие годы, о коллегах, о семье, любимых внуках. О четырех годах радости обучения в "Щуке". Раскрываю некоторые детали создания сериала о наших советских милиционерах, некоторые закулисные истории. В книгу вошла почти сотня фотографий из семейного архива! Черно-белые – ранние, цветные кадры – из фильмов, с подмостков сцены – более поздние, современные. Как все получилось? Судить читателям.