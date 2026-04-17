Леонид Каневский рассказал, как повлиял на судьбу поклонников

На завершившейся 12 апреля в Москве книжной ярмарке Non/fiction Весна издательство "Бомбора" презентовало автобиографию народного любимца, бессменного ведущего программы "Следствие вели" и заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского. Книга "Совсем другая история…" родилась благодаря настойчивости близких друзей, которые записывали его воспоминания и в итоге представили почти готовый материал.

Во время встречи артист затронул тему влияния своей экранной работы на жизни зрителей. Речь, разумеется, пошла о культовой роли майора Томина из сериала "Следствие ведут знатоки", премьера которого состоялась еще в 1971 году. По словам Каневского, уже тогда стало понятно: проект обречен на всенародный успех.

"Когда я с гастролями, творческими встречами ездил по всему Советскому Союзу, то буквально везде ко мне подходили люди и признавались: "Вы повлияли на мою судьбу. Мы на вашей роли выросли, пересматривая сериал". Некоторые даже пошли в милицию служить – так сюжет их захватил", – рассказал актер в интервью.

Сам же Леонид Каневский, как он отметил, выбрал актерскую стезю самостоятельно – уже в 11 лет заявил родителям о твердом намерении выступать на сцене, а в 17 поступил в Щукинское театральное училище.