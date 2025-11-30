Леонид Якубович рассказал о сложностях работы в театре из-за шоу "Поле чудес"

Народный артист России Леонид Якубович признался, что его театральная работа регулярно сталкивается с устойчивым представлением зрителей о нем как о бессменном ведущем телевизионного шоу "Поле чудес". По словам артиста, этот образ настолько укоренился в массовом сознании, что даже грим и новая сценическая роль не всегда помогают от него отстраниться.

Сейчас Якубович играет в двух спектаклях Театра на Малой Ордынке – "Лавр" и "Гарпагон". Обе постановки стали важными проектами в обновленном репертуаре режиссера Эдуарда Боякова. Однако именно участие в "Лавре" стало для артиста своеобразным испытанием: зритель, привыкший видеть его на ином амплуа, зачастую воспринимает сценический образ через призму телевидения.

"Каждый раз, выходя на сцену, мне приходится ломать это восприятие. Особенно когда в конце первого акта я на коленях, практически в десяти метрах от первого ряда, произношу монолог", – сказал Леонид Аркадьевич в интервью.

Несмотря на сложность спектакля, артист говорит о роли с большим уважением. По его словам, постановка давно вышла за рамки обычного театрального проекта и стала значимым культурным событием, особенно среди молодёжи, которая приходит на спектакль снова и снова. Для Леонида Якубовича это главный показатель того, что сценическая работа востребована и способна найти отклик в новом поколении зрителей.