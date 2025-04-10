Куда движется перформанс? "Искусство действия" в Галерее ГРАУНД Солянка [Часть 1. Теория]

Эксперты-теоретики в области современного искусства, а также практикующие танц-художники собрались в галерее, чтобы обсудить актуальные процессы, происходящие в сфере перформативных практик сегодня.

Первой частью события стал круглый стол "Искусство действия. На границе жанров" (18+) под модерацией медиа-художника Елены Деми-Довой. В фокусе дискуссии оказались процессы трансформации жанра перформанса в России за последнюю четверть века. Большинство спикеров, выступивших на круглом столе, являются действующими преподавателями Школы Дизайна НИУ ВШЭ.





Присутствие, соучастие, включенность в процесс – все это про перформанс. В больших российских городах сегодня, таких как Москва и в Санкт-Петербург, открытие редкой выставки современного искусства обходится без перформативной части. Вниманию танцовщиков – профессионалов, любителей и просто любопытствующих: мастер-классы, танцевальные лаборатории, перформативные высказывания и даже такие необычные форматы, как съемка сериала о современном танце или танц-импровизация в музее.

Множество перформативных практик и подходов сегодня с трудом поддается общему знаменателю: их разнообразие впечатляет (до известного момента наступления усталости) – отсутствие же единой системы навигации порой фрустрирует. Иными словами, к чему в последнее время движется перформанс: в частности, современный танец, крупнейшая площадка для его реализации?





По мнению исследователя Александра Писарева, неизбежная производительность перформанса утомляет – избавляясь от принуждения к присутствию, современные перформативные практики встают на путь чего-то обещающего. Писарев видит перспективой развития направления “зазор” между действием – в том виде, в котором его трактует для себя перформер, – и событием или опытом, воспринимаемым зрителем.

Мультидисциплинарный художник Ирина Иванникова уверена в том, что отсутствие действия ведет к интенции что-либо совершить: последнее так или иначе происходит, когда человек возвращается к своим потребностям. По словам Ирины, опыт перформанса, сложившийся в стенах галереи за предыдущие десятилетия, сегодня истончается и растворяется – создавать новые интересные проекты стало сложней, хотя это до сих пор возможно.





Дизайнер и куратор в сфере моды Эмма Васильева не без оптимизма в голосе отмечает вездесущность перформанса. Свободу его развития Эмма видит в междисциплинарности, которая, в свою очередь, ослабляет необходимость опираться на крепкий "понятийный аппарат", теоретическое и практическое наследие жанра.

В целом, говоря о перформансе, спикеры выразили неоднозначное отношение к истории направления: почти все участники сошлись на том, что необходимо знать базу, в то время как позиции по поводу ее заимствования разделились. В частности, искусствовед Вера Замыслова полагает, что повтор исторически значимых практик не сделает искусство современным, а лишь придаст работе вид реэнактмента.





Так возможно ли художникам выдержать конкуренцию плотной медийной реальности, с трудом балансируя на плечах предшественников?

"Возможно", – считает специалист в области видеоарта Александра Першеева: для этого профессионалам необходимо создавать более яркие и качественные перформансы и, конечно, брать ответственность за результат перед зрителем.

Из дискуссии вытекает еще один интересный вопрос: касательно физических и понятийных границ тела, чувства собственного "я" в процессе производства и восприятия искусства. Разговор неминуемо коснулся искусственного интеллекта. Исследователь дизайна Александр Ларцев и искусствовед Станислав Миловидов озвучили следующий подход: ИИ есть средство в руках художника, которым он распоряжается по собственному усмотрению.





При этом Миловидов отметил стремление людей войти с машиной в режим некоторого со-чувствования, "математизировать эмоциональный вайб". Это намерение упомянул и танц-художник Владимир Ермаченков, ссылаясь на отношение к роботу как к партнеру, а не как к проводящей сущности, в своем перформативном творчестве.

Развивая дискуссию о машинном разуме, Вера Замыслова предложила видеть в нейросетях не инструмент, а пространство, переосмысление границ которого ведет к иному пониманию "тела" в искусстве. "Новые медиа здорово помогают нам прощупать границы собственной чувственности", – согласилась с ней Александра Першеева. Круглый стол завершился консенсусом о необходимости пересмотра границ телесного и авторского в искусстве действия.

Продолжение следует…

Событие прошло в рамках международной научной конференции "Теории и практики современного искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические аспекты" (18+). Организаторы: Школа дизайна и Аспирантская школа по искусству и дизайну НИУ ВШЭ. Подробности о спикерах и программе круглого стола смотрите на сайте проекта.