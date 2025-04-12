Куда движется перформанс? "Проблемы партисипаторности" в Галерее ГРАУНД Солянка [Часть 2. Практика]

Обсуждение границ в перформативном искусстве продолжили художники современного танца. Основательница "Мастерской перформанса" и танцевального кооператива "Айседорино горе", независимая танц-художница Дарья Плохова, торжественно объявила сессию пятиминутных докладов, посвященных проблемам партисипаторности. По словам Дарьи Плоховой, особенность сессии состоит в перформативности словесного потока. Зрители, насытившись теорией круглого стола об искусстве действия, были готовы к такому повороту событий: воспринимать информацию не только головой, но и разными органами чувств.





Первой свой доклад представила Ксения Земскова, куратор экскурсионных и танцевальных проектов в ММОМА, в частности, программы танц-импровизации "Свободные часы" (16+). Парируя американской исследовательнице Клэр Бишоп, Ксения высказалась в пользу бережной партисипаторности: той, что учитывает мнение участников и дает им определенную свободу действия. Ведь полностью избавиться от власти художника в работе искусства невозможно, даже если это перформанс, предполагающий со-участие, считает танц-художница.





Ровно через пять минут доклада прозвенел таймер: настало время вопросов от аудитории: верней, только одного вопроса. Времени на раздумья у зрителей минута: в перформативных практиках иначе не бывает, ведь на счету – каждое мгновение ощущения присутствия. Следующими выступают танцовщица Злата Бондаренко, автор перформансов Екатерина Баклакова и хореограф Кристина Панасюк со своей командой из Лаборатории современного танца в Культурном центре "ЗИЛ".





Любопытно, что значимость словесной составляющей в выступлениях девушек постепенно тает. Собранный, вдумчивый доклад Ксении Земсковой сменяет поэтично-танцевальное высказывание Златы Бондаренко. Реплики участников в перформансе Кристины Панасюк и вовсе создают фоновый шум для номера, а харизматичный голос Екатерины Баклаковой звучит с единственной целью – рассеять скуку зрителя. Аудитория все больше мнется с уточняющими вопросами, и, кажется, дискуссия исчерпала себя в пользу действия. "Проблемы партисипаторности" завершаются перформансом: "в режиме contemporary dance, на основе солидарности, незнания и удовольствия" (согласно официальному определению на сайте проекта).





"Болото, или Зыбучий пляс" – так называется получасовое действо, премьера которого состоялась в Культурном центре "ЗИЛ" в конце 2024 года. Анархичный по сути, перформанс держится на собственных опорах (то есть на движении тел участников: Натальи Обельчак, Марины Шилиной, Ксении Земсковой, Кристины Панасюк, Златы Бондаренко и Дарьи Плоховой) – и в себе же вязнет, подобно болоту. У зрителя есть свобода: ступить на топь и познать непонятную радость сопричастности (хотя бы на уровне ощущений) или оставаться сторонним наблюдателем. Последнее, впрочем, выбрать непросто: настолько затягивает присутствие, производимое "Зыбучим плясом".





У "Болота" есть свои ориентиры: это музыкальный аккомпанемент, исполняемый композитором Александром Колосовым в режиме реального времени, а также комментарии зрителей. Сидящие в зале галереи вольны призывать перформеров к действию: желающие высказывают команды прямо в микрофон на стойке. В некотором смысле версия перформанса в стенах ГРАУНД Солянки звучит проще оригинала. На сцене зала-конструктора "ЗИЛа" царил несравнимый хаос с изощренными, но не обязательными к соблюдению правилами. В частности, зрители могли говорить/петь/кричать в микрофон что угодно, а перформеры сами решали как реагировать (и реагировать ли) на эти комментарии. Более камерное пространство Солянки не предполагает такого раздолья в физическом смысле; тем не менее, производство присутствия продолжается – галерейная атмосфера лишь усиливает его эффект.

Дарья Плохова, независимая танц-художница, основательница "Мастерской перформанса" и танцевального кооператива "Айседорино горе":





Перформанс "Болото, или Зыбучий пляс" это радость композиции, создающейся в моменте, здесь и сейчас. Она приобретает особый смысл в контексте конференции о партисипаторности. Конференция задает оптику наблюдения за темой: за тем, как она проявляется в докладах, и дает свободу экспериментировать со смыслами, не ожидая от процесса гарантированных результатов.

Перформанс, как и доклад, представляет попытку задеть тему партисипаторности за живое – роскошь, которую не всякое мероприятие может себе позволить.

В центре внимания "Болота" – самоорганизующиеся структуры и процесс их взаимодействия. Перформанс стремится захватить внимание аудитории, но никто не знает, чем это обернется для зрителя: скоротечной попсовой эйфорией или затяжной мутью. Над концепцией "Болота" я размышляю уже давно: она плывет, меняется и, похоже, вот-вот затвердеет.





"Болото, или Зыбучий пляс" не стало финальной точкой вечера: за ним последовал еще один перформанс "Центрифуга" (автор Валерия Зубрилова), а в заключение всей сессии – перформативный рейв "Пляски на мосту" от Ирины Иванниковой и Александры Налетовой. "Болото" внесло свою лепту: подготовило почву рассеянного зрительского восприятия и партисипаторности – той, которую выбирают.

На этом пока все…

Перформанс "Болото, или Зыбучий пляс" доступен для зрителей старше 12 лет.

Событие прошло в рамках международной научной конференции "Теории и практики современного искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические аспекты" (18+). Организаторы: Школа дизайна и Аспирантская школа по искусству и дизайну НИУ ВШЭ. Подробности об участниках и программе события смотрите на сайте проекта.