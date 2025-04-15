"Выбор The Art Newspaper Russia" в ММОМА: беседы с художниками [Часть 1]

Создателями выставки "Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia" выступили кураторы музея и журналисты газеты об искусстве, что уже довольно необычно. В состав экспозиции вошли работы 25 художников, с кем корреспонденты The Art Newspaper Russia (TANR) провели интервью за последние 10 лет.





Любоваться картинами и искать связи между творчеством разных авторов лучше лично, посетив площадку ММОМА на Гоголевском. Вниманию читателей ниже – интересные факты из жизни художников, которые были упомянуты в интервью в газете за 2014–2024 гг.

Начнем с серии бесед TANR, опубликованных с 2014-го по 2019-й год.

Валерий Кошляков

Рекомендацию для поступления в Союз художников СССР Валерию Кошлякову писали уже известные на тот момент живописцы, представители сурового стиля – Павел Никонов и Николай Андронов. Старшие товарищи по цеху рекомендовали Валерию идти в секцию художников-монументалистов из-за материальных условий: там обещали просторные мастерские и большое количество заказов.1

Андрей Бартенев

Свой первый перформанс, "Лестницу красного" (2022), Андрей Бартенев делал в сотрудничестве с театральным режиссером из США, Робертом Уилсоном. Бартенев находился под впечатлением от творчества коллеги – и все-таки пошел своим путем: сосредоточился на округлых формах, в то время как Уилсон преимущественно работал с линиями и углами.

Айдан Салахова

Много работая в жанре скульптуры, Айдан Салахова самостоятельно выбирает материал для своих композиций: думает, какая порода камня лучше подойдет, и отправляется за ней в горы. По словам Айдан, выбор камня занимает от одной до восьми недель, а весь цикл производства скульптуры – не менее полугода.





Виктор Пивоваров

В цикле работ "Едоки лимонов" (2005–2006) Виктор Пивоваров обращается к гравюрам Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха Старшего и Питера Брейгеля. По признанию Пивоварова, он воспринимает старых мастеров как современников из-за схожести художественного языка.

Леонид Соков

Бытует мнение о том, что соц-арт противостоял советской действительности. "Отец" направления, художник Леонид Соков, с этим не соглашался. Соков признавал постмодернистский характер течения, его согласованность с другими тенденциями времени, и видел суть соц-арта в процессе деконструкции, а также в иронии и абсурде.

Ирина Корина

В 2017 году в Музее современного искусства "Гараж" открылась трехэтажная инсталляция Ирины Кориной "Хвост виляет кометой". Ирина с ностальгией вспоминает о свободе творчества, которую ей предоставили директор музея, Антон Белов, и на тот момент главный куратор "Гаража", Кейт Фаул: требования к работе почти отсутствовали.

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Recycle Group (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов)

В числе источников влияния и вдохновения участники российской арт-группы Recycle называют философию Бодрийяра (в частности, его теорию о симулякрах), книги братьев Стругацких и повседневную действительность, за которой Андрей и Георгий пристально наблюдают.

Илья и Эмилия Кабаковы

С конца 1970-х по конец 1980-х годов мастерская Ильи Кабакова располагалась на чердаке страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. В гостях у художника собирались яркие представители неофициальной художественной жизни Москвы того периода. В 2018 году чета Кабаковых передала мастерскую Государственной Третьяковской галерее.

Оскар Рабин

После нашумевшей Бульдозерной выставки, Оскар Рабин вместе с семьей покинул территорию Советского Союза, некоторое время жил в Париже, во Франции. На тот момент художнику было 50 лет. Во Франции Рабин зарабатывал на жизнь живописью, к чему всегда стремился.





Константин Звездочетов

Константин Звездочетов часто принимает участие в выставках, но редко инициирует свои собственные. Себя Константин скромно называет "картинщиком" и считает, что человек выше профессии.

Павел Пепперштейн

Павел Пепперштейн вспоминает, что в детстве ему нравилось всюду следовать за отцом, художником Виктором Пивоваровым. За это Илья Кабаков в шутку прозвал юного Пашу "хвостом".

Николай Полисский

В молодости Николай Полисский состоял в ленинградской группе художников "Митьки". В 43 года, устав от догматов живописи, Николай основал парк лэнд-арта "Никола-Ленивец" (многим известный по ежегодному летнему фестивалю "Архстояние"). Художник отмечает, что картина ограничена плоскостью, в то время как в природе плоскостей не существует.

Выставка "Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia" доступна для зрителей старше 16 лет.