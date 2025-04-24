"Краткая история кураторства" Ханса Ульриха Обриста: история профессии в 11-ти интервью

Ханс Ульрих Обрист – директор лондонской галереи "Серпентайн", критик, историк искусства, изменивший представление публики о профессии куратора. Срежиссировав по самым скромным подсчетам более 300 выставочных проектов, Обрист далеко перешагнул роль обыкновенного организатора выставок, совмещая в своей деятельности управление, налаживание и поддержку связей, глубокую рефлексию и творчество. Недаром за швейцарцем закрепилось звание "супер-куратора": продуктивность его работы выражается не только в количестве вернисажей, но и в качестве экспозиций, которым Обрист уделяет много энергии и внимания.

В России "Краткая история кураторства" вышла в первой редакции в 2012 году (издательство Ad Marginem, перевод с английского – Анны Зайцевой), мировая премьера состоялась тремя годами ранее. Здесь важно добавить, что выпуск был осуществлен при поддержке издательской программы Музея современного искусства "Гараж", что сразу очерчивает потенциальную аудиторию читателей. С одной стороны, это профессионалы мира искусства, действующие и потенциальные: менеджеры и кураторы выставочных проектов, арт-критики, искусствоведы всех мастей, с другой – это немаленький круг интересующихся искусством энтузиастов. То есть если вы неравнодушны к музеям, галереям, биографиям художников и провенансу работ, вам стоит как минимум присмотреться к "Краткой истории кураторства". Еще одна рекомендация к прочтению – внимание к содержательным текстам, в частности, к жанру интервью.

Настоящая книга – сборник бесед с одиннадцатью яркими представителями кураторской профессии второй половины XX века. Обрист беседовал в первую очередь с музейными кураторами, а также критиками и исследователями искусства. В частности, среди визави автора фигурируют Харальд Зееман, пионер независимого кураторства, автор знаменитой выставки "Когда отношения становятся формой" (1969), и Люси Липпард, одна из первых женщин-кураторов в истории американского искусства.

Интервью были записаны в период с 1995-го по 2007 год. Некоторые диалоги впервые увидели свет в составе сборника, другие ранее публиковались в профильных журналах. В любом случае, идея собрать все интересные беседы о кураторстве под одной обложкой принадлежит герою этой статьи. Следуя вполне очевидной стратегии раскрытия истории кураторства через индивидуальные кейсы говорящих, Обрист действует гибко и четко, скорее беря на себя роль медиатора дискуссии, чем дотошного интервьюера.

Автор оставляет своим визави простор для рассуждений, а сам тем временем подсвечивает рассказ уточняющими вопросами и лаконичными комментариями. Ни одна из одиннадцати бесед в книге не похожа на другую: линию каждого разговора Обрист строит индивидуально, исходя из биографии и стиля ответов собеседников. Респонденты "отвечают" автору взаимностью: не скупятся на подробности в своем рассказе. Беседы в книге Обриста получились живыми и доверительными, хотя дружескими их все же не назовешь: куратор сохраняет вежливую дистанцию в общении с коллегами.

"Краткую историю кураторства" Ханса Ульриха Обриста можно определить как медленное чтение: суть разговора на страницах сборника раскрывается в естественном темпе, плавно и закономерно. В книге часто встречаются имена известных деятелей искусства, что дает читателю возможность собрать пазл художественной сцены прошлого столетия воедино: по крайней мере, в части кураторских практик, которым в тексте уделяется особое внимание.

Во время чтения чувствуешь себя невольным соучастником разговора – такое приятно испытать в ленивые часы воскресенья под чашечку кофе.

В беседах "Краткой истории кураторства" приняли участие: Уолтер Хоппс, Понтус Хультен, Йоханнес Кладдерс, Ян Лееринг, Харальд Зееман, Франц Майер, Сет Сигелауб, Вернер Хофманн, Вальтер Занини, Анна д’Арнонкур, Люси Липпард.



