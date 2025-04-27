Мир, искусство, май: выставки, которые вы успеете посмотреть за праздники

Совсем скоро начнутся первые майские праздники. От внезапно грянувшей прохладной погоды хочется уехать в теплые края. Впрочем, ехать далеко необязательно: достаточно составить маршрут мест, которые вы хотите посетить за праздники. Ниже подборка выставок современного (и не очень) искусства в Москве, которые создадут настроение в любую погоду.

Итак, выставки …

… о помехах, которые могут стать искусством





Дом культуры "ГЭС-2": "Знаки препинания" (16+)

"Речь, безусловно, телесна, при этом ее соматический характер наиболее заметен в различного рода поломках и сбоях <…>" – сообщает нам сопроводительный тексте к выставке "Знаки препинания" в "ГЭС-2". Кураторы проекта, Елена Яичникова и Лера Конончук, предложили художникам поразмышлять о том, как можно придать материальный вид различным "спотыканиям" в речи: например, заиканию, проглатыванию слов, мучительному поиску подходящего выражения. Авторы, принявшие участие в выставке, смогли не только придумать и реализовать форму для неловких речевых казусов, но и раскрыть ее потенциал – способность задавать ритм и необычную траекторию движения для последующих действий.

Посетить до: 15 июня

… о жизни в искусстве





Музей Вадима Сидура: "Время цветения" (6+)

"Время цветения" – ретроспективная выставка работ Вадима Сидура, яркого представителя неофициальной художественной жизни СССР 1950-х–1980-х. Основой для выставки стали выбранные скульптурные и графические объекты Сидура из коллекции Московского музея современного искусства: в экспозиции они становятся квинтэссенцией творческого наследия автора. Пройдя через тяжелый опыт Великой Отечественной Войны, Вадим Сидур тонко чувствовал жизнь, умел любоваться ее нераскрывшейся красотой и наполнял этим свои высказывания. "Неживой" металл соседствует в работах Сидура с "живым" деревом, наслаждение, купающееся в излишестве, – с потерей и обездоленностью. Выставка "Время цветения" усиливает звучание метафор в райском саду скульптора.

Посетить до: 25 мая

… о любви и об искусстве





Центр Зотов: "Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро" (6+)

Куратор выставки, Сергей Уваров, победитель грантовой программы Центра Зотов, решил представить путь авангардиста Михаила Матюшина в искусстве через призму его отношений с художницей Еленой Гуро. Результат получился интересным: пять разделов экспозиции "Он и Она", "Органика", "Будетляне", "Осенний Сон" и "После смерти" посвящены разным аспектам творческого и романтического союза пары. Всего более 150 экспонатов из 17 музейных и частных собраний, в том числе, не выставлявшиеся ранее работы: например, совместные рисунки и акварели Матюшина и Гуро. Приятным дополнением к просмотру служит интерактивная зона, где посетители могут сделать своими руками открытку, практикуя художественные методы знаменитых авангардистов.

Посетить до: 25 мая

… об искусстве ковроткачества





Музей Востока: "Вдохновленные ковром" (0+)

Традиционная ремесленная выставка в Музее Востока, созданная в сотрудничестве с Дагестанским музеем изобразительных искусств, не нуждается в большом количестве комментариев: здесь работает правило – лучше один раз увидеть. Стоит лишь сказать, что мастерство ковроткачества в Дагестане передается из поколения в поколение по женской линии. Результатом этого потомственного волшебства становятся не только великолепные ковры и некоторые другие предметы, произведенные на ткацком станке, но и художественная рефлексия о процессе ковроткачества: картины, гравюры, скульптура. "Вдохновленные ковром" – ода национальному ремеслу, не выходящему из моды.

Посетить до: 29 июня

Подробности о выставках смотрите на сайтах проектов.