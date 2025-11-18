Эдуард Бояков представил новую концепцию развития Театра на Малой Ордынке

Новый художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков раскрыл основные направления развития учреждения культуры. Согласно его видению, театр должен стать площадкой для диалога между современностью и историческим наследием.

По словам худрука, основой концепции станет возрождение миссии русского репертуарного театра с акцентом на исследование связи современного человека с историческими эпохами. Планируется создание театра поколений, способствующего межвозрастному взаимодействию между зрителями. Репертуарная политика будет включать разнообразие жанров и форматов, отражая мультидисциплинарный характер современного сценического искусства.





В программе развития учреждения запланировано пятнадцать премьерных показов до конца 2026 года. Среди планируемых постановок – произведения классической литературы и современной драматургии, включая работы Евгения Водолазкина и Захара Прилепина. Особое внимание будет уделено созданию законченного репертуарного цикла, сочетающего классические произведения и актуальные театральные формы.

Отдельным направлением работы станет осмысление современных исторических процессов в театральных постановках. Как отметил Бояков, учреждение культуры несет ответственность за художественное осмысление значимых событий современности. В текущем репертуаре уже присутствует спектакль с участием непосредственного участника специальной военной операции (СВО).

"Мы переживаем сейчас невероятную историческую драму, которая способна развернуть мировое устройство. СВО – важнейшая часть этой драмы. А потому есть огромная ответственность за спектакль на эту тему", – отметил Эдуард Бояков в интервью.

Эдуард Бояков также сообщил, что с мая по октябрь 2026 года Театр на Малой Ордынке приостановит деятельность для проведения ремонтных работ и технического переоснащения сцен и зрительских помещений.