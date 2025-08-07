Эквилибристка София Ролао: Женщина, если действительно захочет, может сделать все

1 августа артисты Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, участники Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол" и проекта "Цирковые дивертисменты" отпраздновали Международный день клоуна большим гала-шоу "Пять цирков – один манеж" в рамках проекта "Лето в Москве". Безусловной звездой программы, которая была показана в ландшафтном парке "Южное Бутово", стала известная португальская эквилибристка, покорившая сердца зрителей по всему миру, 29-летняя София Ролао. Талантливая гимнастка, известная своим участием в знаменитых шоу Exhibit и Ohalá, престижного шоу талантов Got Talent Portugal, снова оказалась в центре внимания уже в Москве. На прошедшем в июле фестивале "ИДОЛ-2025" София стала обладательницей приза "Бронзовый манеж" и специального приза Российской цирковой компании.

– София, в Москву вы привезли очень красивый, необычный и сложный номер: эквилибр на тростях. Вы его сами придумали, разработали?

– Я соло-артист и все делаю сама.

Главный посыл, который я вложила в свой номер, – то, что мы можем работать наравне с мужчинами, и нет предела возможностям. И что женщина, если действительно захочет, может сделать все.

Один из элементов номера – стрельба из лука. Я стою вниз головой, руками на тростях, одной ногой держу лук, второй – стрелу. Таким образом натягиваю тетиву и поражаю воздушный шар, который находится в нескольких метрах. Пока я предпочитаю даже тренироваться одна. Расписание меняется, но главное – постоянство, независимо от того, как я себя чувствую. Иногда понимаю, что надо сосредоточиться на своей гибкости, в другой раз – на определенной группе мышц, но чаще всего зависаю вниз головой в стойке на руках, для воздушной акробатки баланс – это все.





– Вы родились в семье артистов? Выбор профессии был определен с детства?

– О нет, так получилось, что в семье я первая цирковая. В 6 лет я увязалась за старшей сестрой и записалась в местный спортивный клуб. Стала заниматься гимнастикой. Поначалу было нелегко, не все получалось, и я порой, признаться, пыталась бросить все это дело. Но тогда вмешивалась мама, именно она настаивала не останавливаться, продолжать. Вскоре упорные тренировки сделали свое дело, я начала успешно выступать на национальных соревнованиях, а в подростковом возрасте заняла второе место в мировом гимнастическом рейтинге и получила право участвовать во Всемирных играх. Стала преподавать.

Но я стала внутренне ощущать, что главное для меня в гимнастике – не соревнования, а именно возможность выступить, быть на сцене. Я осознала, что всю жизнь мечтала... стать артистом цирка. Так гимнастическая карьера перетекла в цирковую.

– Помните тот момент, когда впервые вышли на арену цирка?

– Это произошло два года назад. Я показывала эквилибр на руках – мой коронный номер. Как у гимнастки у меня уже была определенная известность к этому моменту, так что меня встретили очень тепло.

– Какие номера в вашем исполнении сейчас? Какой номер самый сложный?

– Сейчас я продолжаю исполнять эквилибр на руках, плюс номер на воздушном обруче, на водном мяче – это три моих главных номера. Пожалуй, самый сложный – первый. Здесь крайне важна отточенная техника, для исполнения необходимо тренироваться каждый день. Это не такой номер, где можно прерваться на неделю в тренировках и остаться в форме.

– Есть ли у вас "свой стиль исполнения", как бы вы его охарактеризовали?

– Я бы назвала его "женская сила". В моих выступлениях я всегда обращаюсь к этой теме, показываю, на что способна женщина, так, чтобы люди восхитились этому. Я сильна физически, но могу быть нежной, изящной и сексуальной. Считаю, что женщины сексуальны тогда, когда позволяют себе исследовать все свои возможности. Так что да, в этом мой стиль и "фишка".

– Скажите, а сильно ли отличается португальский цирк от российского? Насколько вообще популярен цирк в вашей стране?

– На моей родине в Португалии цирк совсем другой. Он там не так известен и не столь уважаем, как в России. Его больше ассоциируют с цыганами, и обычно семьи с детьми в наш цирк не ходят. Я как цирковой артист никогда не выступала в Португалии, как только начала этим заниматься, уехала в Испанию.





– За время гастролей вы объездили много стран. Бывали ли раньше в России, в Москве?

– В Москве я была около пятнадцати лет назад, на соревнованиях. За это время здесь все так поменялось. Мне очень нравится в России, тут очень гостеприимная атмосфера, которая делает пребывание приятным. Я счастлива быть тут, вокруг меня столько прекрасных людей.

– София, есть ли какая-то программа или номер, с которым вы мечтаете выступить, но пока это кажется недостижимым?

– Когда я только начинала, то, признаюсь, мечтала делать акробатические номера с партнером, потому как акробатика – это мой бэкграунд, то, откуда я пришла. Но для меня, перфекционистки, партнера найти очень сложно. Я даже со своим парнем пыталась тренироваться, но все-таки пока, кажется, не пришел правильный момент. Надеюсь, когда-нибудь в будущем мы сможем выступать вместе и создать собственный номер.





– Признайтесь, был момент, когда вам хотелось заниматься чем-то другим?

– С того момента, как я стала артисткой цирка, – нет, не хотелось. Это было лучшее решение в моей жизни. Конечно, бывают дни, когда я задаю себе вопрос, зачем я всем этим занимаюсь? Но менять карьеру сейчас – нет, не планирую, потому что цирк стимулирует меня, наполняет. Большую часть времени я даже не чувствую, что это работа: просто наслаждаюсь каждым днем, каждым моментом. Не думаю, что есть еще какое-то занятие, которое смогло бы наполнять меня также, как моя работа сейчас.

– Как отдыхаете, остается ли время на личную жизнь?

– Несмотря на то что большую часть дня я провожу на тренировках, у меня достаточно времени для себя. Это как раз то, что я люблю в своей работе, у меня есть время насладиться своей жизнью. Мы живем один раз, и не хотелось бы проводить все время за работой, по крайней мере, это не моя цель. Поэтому я стараюсь быть лучшей в том, что я делаю, чтобы иметь свободное время для того, что я люблю: ходить на пляж, в бассейн. Быть рядом с природой – одно из главных для меня удовольствий. Я обожаю пляжи Майорки, где я сейчас живу, и с удовольствием провожу время с друзьями, с семьей, с моим любимым чихуа-хуа Тиссо в живописной сельской местности, которая очень напоминает мой родной Лиссабон, где я родилась.