Искусство в городе: арка Музея современного искусства в Ермолаевском переулке

Образовательный центр Московского музея современного искусства по адресу Ермолаевский переулок, 17 – бывший доходный дом, построенный в духе неоклассицизма в первой четверти ХХ века. В ранний советский период здесь работали архитекторы Федор Шехтель и Алексей Щусев, поздней в доме располагались мастерские Московского Союза художников. Дышащее историей и творческой мыслью, здание идеально подходит для выставок и мероприятий в сфере искусства.

Не каждый посетитель ММОМА в Ермолаевском, однако, знает, что исторический облик здания регулярно обновляется: конечно, не полностью, а в зоне одного своего архитектурного элемента. Речь об арочном своде, втором справа от входа. Каждые три месяца пространство внутри арки музея расписывают российские деятели стрит-арта, известные и начинающие. Смена имиджа арки раз в сезон – комфортный темп изменений для посетителей ММОМА: так же часто в музее случаются открытия крупных выставочных проектов. Впрочем, завсегдатаи Образовательного центра – например, посетители библиотеки, арт-кафе, воркшопов – имеют возможность встречаться с работой гораздо чаще, а значит, привыкнуть к ней и полюбить ее новый облик.





Проект ARCA был инициирован Фондом Ruarts и ММОМА весной 2019 года. За шесть лет в художественном преобразовании свода приняли участие 16 авторов, в том числе, звезды уличного искусства, такие как Иван Найнти и Дмитрий Аске. Так, одной из первых работ на фронтальной стене музея стало "Созидание" (2019) Евгения Мулука, в пандемийном 2020 году Артем Стефанов (STFNV) посвятил свои граффити теме эфемерности, а в апреле 2023 года Дима Ретро озарил фрагмент фасада пылающим светом звезды.

В этом году, в преддверии майских праздников, пространство внутри арки украсила работа Flowers санкт-петербургского художника Максима Имы. В своей "цветочной" серии картин и муралов художник сплетает абстракцию с элементами пейзажей методом наращивания и накручивания форм. Получается дикая романтика в духе готического сюрреализма. Любопытно, что перед тем, как стать художником, Максим Има учился на журналиста: в своем искусстве он стремится связывать образы со значениями, практикуя, например, технику автоматического письма, деконструкцию популярных образов и контекстов.

Возрастное ограничение: 0+

Подробности проекта ARCA смотрите на сайте музея.

Работу Flowers Максима Имы можно увидеть на стене Образовательного центра ММОМА до 22 июня 2025 года.