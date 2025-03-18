Искусство связей: удивительные соединения на выставках этой весной

Совпадение или нет, буквально на прошлой неделе в Москве открылось несколько выставочных проектов, названия которых включает слово "связь"! Эта весна обещает благоприятный климат для поиска закономерностей, связующих нитей и узлов на просторах музеев и галерей. Согревающие душу лейтмотивы, рефрены и отсылки ждут любителей искусства на следующих проектах в столице:

Центр современного искусства AZ/ART (улица Маросейка, 11/4с1)

Выставка Анатолия Белкина "Буквальные связи" (12+)

(под кураторством Анатолия Дашевского)

До 11 мая

Музей AZ известен своей обширной коллекцией советского неофициального искусства: на выставках институции вы увидите как работы Анатолия Зверева, чьи инициалы вошли в название проекта, так и его современников, художников-нонконформистов. Пока Музей AZ находится на реконструкции, его обязанности успешно "исполняет" Центр современного искусства AZ/ART на Маросейке. Оазис спокойствия на шумном Китай-городе, AZ/ART открывает выставки-озарения, которые лучше испытать вместе с экскурсией.





Например, на днях открывшаяся выставка "Буквальные связи" (12+) Анатолия Белкина дает возможность взглянуть на жизнь знаменитого петербургского художника с неожиданных ракурсов. Москвич по месту рождения, Белкин посвятил свою творческую карьеру северной столице, где не только писал картины, как подобает выпускникам художественных училищ, но и организовал первые выставки ленинградского андеграунда и основал пару модных и ультрасовременных на тот момент журналов. Яркий живописец и неутомимый исследователь, Анатолий Белкин умел разглядеть формы и смыслы в ускользающем потоке времени: об этом более 70 работ автора на выставке "Буквальные связи" (12+) в AZ/ART.

Галерея на Трубной

Выставка "Связи" (18+)

(под кураторством Маши Карамаджонги)

До 6 апреля

Новейшее пространство объединения "Выставочные залы Москвы", Галерея на Трубной, специализируется на молодом искусстве. 24-я по счету в рамках Объединения, галерея также функционирует как центр молодежного творчества. Удобное расположение площадки в центре города делает ее еще более притягательной для встреч и событий творческой среды.





Групповая выставка "Связи" (18+) в Галерее на Трубной имеет простую и понятную концепцию: материя в экспозиции как воплощение многослойности человеческих отношений, хитросплетенности мироустройства. Бриколажи художниц Кати Козыревой и Маши Карамаджонги не нуждаются в комментариях: словно фамильная книга, они повествуют десятки личных историй, задействуя "комодный архив" – бабушкины платки и вышивные наволочки, обивки первого папиного автомобиля и фрагмент свадебного платья мамы. Другой подход в экспозиции предлагает Виталий Тюрлик: художник и историк-архивист импровизирует с формами и цветами тканей прямо в процессе создания текстильных композиций, подчеркивая стихийный характер образования связей в мире.

Галерея ГРАУНД Солянка

Выставка "Вперед к Злотникову" (18+)

(под кураторством Кати Бочавар)

До 22 апреля

Основанная в 1980-х художником Германом Виноградовым, Галерея на Солянке началась с небольшой площадки выставок наивного искусства, которая также функционировала как мастерская.

За более чем 30 лет существования галерея выкристаллизовала фокус на экспериментальном искусстве новых медиа. "Жидкий музей", по меткому выражению директора ГРАУНД Солянки, куратора Кати Бочавар, находится в постоянной трансформации – и каждый сезон находит чем удивить зрителей.





Выставка "Вперед к Злотникову" (18+) открывает новую перспективу на творческое наследие художника: о влиянии его работ на историю искусств рассуждают современные российские и зарубежные авторы, в числе которых Оскар Фишингер, Гарри Смит, Ганс Рихтер, Джон Кейдж, Янис Ксенакис, Камилла Юсупова, Олеся Ростовская и Дарья Плохова. Понятие сигнала, ключевое для творчества Злотникова, раскрывается в практиках архитектуры, психофизиологии, визуального искусства, звуковых инсталляций и перформанса. Алгоритмическая природа языка, подмеченная в свое время концептуалистами, продолжает находить отражение в актуальном художественном опыте.

Подробности о выставках смотрите на сайтах галерей.