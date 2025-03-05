"Ах, Душечка!": интервью с Алисой Апрель, режиссером театра "Первая сцена"

Современная драматургия не скупится на подобные тексты, но примеры можно найти и в русской классике. Анна Каренина в одноимённом романе Толстого, Катерина в "Грозе" Островского… А помните, как звали Душечку из рассказа Антона Павловича Чехова? Выпускница театральной школы "Первая сцена", Алиса Апрель, так любит историю чеховской героини, что решила посвятить ей свой дебютный спектакль.

Настоящее имя Душечки – Оля Племянникова. Дочь отставного коллежского асессора выходит замуж дважды за жизнь, но любит гораздо дольше. Героине всегда нужен кто-то рядом, чтобы испытать это не знающее границ чувство. 9 марта на сцене Культурного центра "ЗИЛ" Алиса Апрель представит собственную версию постановки по мотивам рассказа Чехова. Премьера спектакля состоялась в сентябре 2024 года.





Алиса Апрель – актриса и режиссер. Училась эстрадно-джазовому вокалу в Белгородском институте культуры и искусств. Пишет музыку и песни, сотрудничает с театрами Москвы и Красноярска. Играет в спектаклях театра "Первая сцена" на протяжении шести лет.

– В репертуаре театра "Первая сцена" много произведений из русской и зарубежной классики. И все-таки, почему "Душечка"?

– Руководитель театра "Первая сцена" Игорь Валерьевич Попков периодически подталкивает студентов выходить на новый уровень развития: театрального и личностного. Как-то он предложил нам попробовать себя в роли режиссера. Первым и самым важным заданием было выбрать произведение для постановки, которое бы максимально полно отражало нас самих.

С рассказом "Душечка" Чехова у меня непростые отношения. С первого курса института я перечитывала текст раз в полгода – и всегда воспринимала его по-новому! Я то ругала Оленьку, то жалела ее, то высмеивала, то причисляла к небожителям. Думаю, что я реагировала так ярко и противоречиво, потому что узнавала характер героини… Выбрать произведение Антона Павловича было серьезным решением для меня. Я рискнула сделать этот выбор, разглядев в "Душечке" свое отражение.

– В центре внимания рассказа – женский персонаж. При этом Чехов ведет рассказ о Душечке в третьем лице, описывая как чувства Оленьки, так и ее образ в глазах наблюдателя. Сцена дает возможность "вернуть голос" главной героине?

– На мой взгляд, Антон Павлович не лишал Оленьку возможности говорить, поэтому я не ставила перед собой такой задачи. В сценической постановке действительно есть потенциал для зрителя: распознать и расслышать голос героини среди чужих голосов, поставить себя на место Душечки. В этом кроется ключ к пониманию произведения.

– История в спектакле рассказывается в том числе на языке музыки и танца. Как эта особенность влияет на восприятие материала зрителем?

Вспоминаются строки известной песни: "Я умираю, когда вижу то, что вижу. И некому спеть".

Всю жизнь, с самого детства, я думаю и чувствую на языке музыки. Музыка и танец громче слов. Я не умею столько передать словами, сколько могу рассказать мелодией и пластикой. Думаю, что и зрители меня лучше поймут на языке, которым я свободно владею.

– Что еще легло в основу постановки?

– Моя многолетняя любовь к такому театральному жанру, как саунд-драма, который основал Владимир Николаевич Панков, человек-загадка, один из моих любимых режиссеров. Я работала реквизитором в его театре почти три года, видела абсолютно все репетиции. Во время работы в театре я стремилась впитать в себя стиль саунд-драмы, почерк Владимира Николаевича. Я осознавала, что прекрасно чувствую этот язык, и хотела создать свой собственный на его основе.





– В образе Оленьки себя узнали многие знакомые женщины Антона Павловича. Что могут почерпнуть современные зрительницы из истории жизни Душечки?

– Я уже собиралась ответить на этот вопрос философским размышлением, но вовремя передумала. На самом деле, спектакль по мотивам рассказа "Душечка" есть отражение моего видения образа главной героини. Я не стремлюсь подвести зрителя к каким-то заранее сформулированным выводам. Если постановка отзовется в чьем-то сердце, нужные мысли придут сами.

Оленька вообще персонаж неоднозначный: у читателей рассказа складываются полярно разные мнения об истории жизни девушки. Я же, рассказывая о Душечке, хочу поделиться теплом: с теми, кто в этом нуждается – обнять весь мир одним спектаклем. В любви легко потерять себя, и все же любовь – это дар.





Театральная школа "Первая сцена" существует с 2014 года. Выпускники школы по программам "Актерское мастерство" и "Режиссура" принимают участие в репертуарных показах театра. В настоящее время "Первая сцена" функционирует на базе Культурного центра "ЗИЛ".