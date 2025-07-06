Умел быть разным, но непременно собой: ретроспектива творчества Илья Машкова в Третьяковке

В таком объеме наследие знаменитого авангардиста экспонируется впервые, но это не единственный козырь проекта "Илья Машков. Авангард. Китч. Классика". Удивительная и многогранная личность Машкова раскрывается в пространстве выставки во всей полноте, благодаря кропотливой кураторской работе. Исследовав биографию художника и проанализировав динамику его творчества, создатели экспозиции воссоздали психологически точный портрет "русского сезанниста". О разных гранях натуры Ильи Машкова, нашедших отражение как в жизни, так и на холстах мастера, рассказываем ниже.





Великий экспериментатор, чьим идеалом оставалось классическое искусство

Многие художники, причислявшие себя к движению авангарда в начале ХХ века, отвергали классику, как нечто потерявшее актуальность в мире скоростей и дотоле невиданных общественных свобод. При этом внутри сообщества велись споры о настоящем искусстве авангарда, способном вести народ к изменениям: но методами новаторства, а не безвкусного китча. Для Ильи Машкова явных границ между классикой, авангардом и китчем не существовало, доказательством тому служили его работы. Художник всегда брал за основу классическую композицию, смело экспериментировал с цветами и формой, при этом не боялся "вульгарщины": изображения базарной снеди, пестрых уличных вывесок и иных "пугачей" (по выражению самого живописца).





Преподаватель с предпринимательской жилкой

Начав преподавать еще во время учебы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (иначе МУЖВЗ), Машков не бросал почетного и, к слову сказать, прибыльного для него дела на протяжении большей части своей живописной карьеры. Даже во время революционных событий 1917 года частная студия Ильи Машкова и Петра Кончаловского, открытая в историческом центре Москвы, продолжала работать. Среди студентов, посещавших занятия в студии, были будущие звезды советского искусства: скульптор Вера Мухина, художники Александр Лабас, Роберт Фальк и многие другие. Снимать большое помещение на Мясницкой улице было удовольствием не из дешевых: очевидно, Студия рисования и живописи приносила какой-то доход своим организаторам. Поздней Машков преподавал в Свободных художественных мастерских, во Вхутемасе и при Ассоциации художников революционной России.





Сезаннист с открытой душой

Живопись Поля Сезанна сильно повлияла на раннее творчество Машкова: в натюрмортах русского авангардиста периода 1908-1910 гг. прослеживается тот же повышенный интерес к фактуре, материальности объектов. Однако, в отличие от коллеги из Экс-ан-Прованса, Илья Машков интересовался окружающим миром – пускай преимущественно его формой – и увлеченно воплощал отмеченные своим художественным вниманием детали на холсте. Будь то предметная композиция, пейзаж или портрет, Машков стремился передать не только телесные ощущения от увиденного, но и классифицировать среду через цветовые отношения. Сезанн же ограничивался собственным восприятием действительности и, по воспоминаниям современников, был сильно замкнут на себе.





Творец здоровый телом и духом

Апологет обязательной физкультуры для начинающих живописцев, Илья Машков и сам придерживался подвижного образа жизни; цель при этом была не самая очевидная: сохранить чувствительность восприятия для творческого процесса. В правилах мастерской Машкова было сказано о том, что студентам запрещается болеть, а еще что его студия – "место здоровым и сильным". Эпатажный автопортрет Машкова 1910 года (на холсте авангардист также изобразил своего друга и соратника Петра Кончаловского) сообщает зрителю о физическом здоровье молодого в те годы живописца. Таким же личностям – с крепким телосложением и вибрирующей внутренней силой – Илья Машков обычно посвящал свои портреты.





Революционер, но все-таки художник, а не политик

С 1925 года по 1934 год Илья Машков был особенно увлечен идеями революции: руководил деятельностью общественных организаций, составлял планы по улучшению жизни общества и, конечно, воображал их результаты на собственных холстах. Сыграла здесь роль и критика аполитичности Машкова в живописи со стороны некоторых недоброжелателей. Устав от упреков и сомнений, авангардист отправился в середине своей карьеры домой, в станицу Михайловскую, чтобы писать "советскую действительность" в угоду действующей конъюнктуре. На холстах того периода кисти Машкова красуются и бюсты вождей, и изобилие товаров кондитерской промышленности в СССР… Вдохновленное социализмом искусство в исполнении Ильи Машкова современники оценили невысоко (снова последовали обвинения в формализме), а сам художник разочаровался в идее политики на местах. Завершающую декаду своей жизни живописец провел на природе в дачном поместье в Ново-Абрамцеве.





Начинал с натюрмортов – и к ним же вернулся

Вряд ли будет преувеличением сказать, что для широкой публики Машков был в первую очередь известен своими натюрмортами: от ранних экспериментов с жанром в 1910-е, где читается сильное влияние Сезанна и народного искусства, до более реалистичных изображений плодов и флоры в зрелый период творчества. Интересно, что свой завершающий цикл работ Илья Машков снова написал в жанре натюрморта: среди картин – много цветочно-фруктовых композиций, вдохновленных щедростью крымской природы. Глядя на последние работы художника, ощущаешь исполненность его живописной манеры: Машков раскрыл свой творческий потенциал при жизни, смело испытывая оттенки разных влияний, нашел себя как автора и, безусловно, новатора.

Возрастное ограничение: 6+

Выставка "Илья Машков. Авангард. Китч. Классика" продлится в Третьяковской галерее до 26 октября. Куратор проекта: Кирилл Светляков. Подробней о выставке читайте на сайте ГТГ.