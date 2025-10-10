Художник Миша Most: "Российское искусство – оно очень сильно про текст"

Сегодня его работы находятся в коллекции Государственной Третьяковской Галереи, представлены в странах Европы, в Америке и разных регионах России. Ну а мы посетили его в мастерской SISTEMA GALLERY STUDIOS на Земляном Валу. Отправив новую серию работ на Cosmoscow–2025, он пока находится в состоянии "разгрузочного отдыха" и подготовки к следующему проекту, про который заранее не говорится.

– Миша, вы начинали как уличный автор, а сегодня ваше имя громко звучит на биеннале современного искусства, на международных выставках.

– Признаться, я никогда не воспринимал себя художником. У меня не было такой идеи. И чтобы в интервью: "я с детства мечтал быть художником" – увы, нет. Честно, я не представлял, как люди этой профессии вообще живут и зарабатывают. Поэтому долго не верил, что стал профессиональным художником. Но мне понравилось, продолжил дальше. Как художник я не перестал рисовать на улице. Но граффити для меня сегодня больше хобби.

– Но тем не менее с таким хобби вы смогли создать самую масштабную работу на фасаде здания размером 10 тысяч квадратных метров.

– Это случилось в 2017 году, когда мой мурал "Эволюция-2" украсил Выксунский металлургический завод. Сегодня по дороге на "Винзавод" вы можете увидеть мои муралы, на территории бывшего завода "Кристалл" в Лефортово тоже недавно появились. Там моя работа, которая расположена буквально на входе в арт-кластер, посвящена будущему, науке и технологиям, но в ней заложена и отсылка к "Кристаллу". На стене – андроид, окруженный геометрическими фигурами. Я создал разные элементы, связанные с кристаллами, геометрией. Всего же на эскиз ушло три дня, а пять я рисовал на стене с помощью специального подъемника.

– Миша, а можете рассказать о ваших работах, которые сегодня мы видим в вашей мастерской. Это какая-то совершенно новая техника?

– Я бы даже не называл их картинами, что-то среднее между картиной и скульптурой. Навесные панно, ассамбляжи из собранных металлических конструкций. Я собирал обработанные лазерной резкой детали, собирал их между собой словно конструктор. И для меня – да, это новая техника, новый подход.

– А в чем основная идея?

– Вдохновляюсь технологиями и наукой уже лет 15. Начал ее разрабатывать в картинах еще до того, как тема науки и технологий стала полярной. С 2017 года работаю с дронами, создаю работы с помощи них. Но в тоже время я постоянно подчеркиваю хрупкость, уязвимость человеческого разума перед лицом непознанного.

Мы все ближе приближаемся ко времени, когда искусственный интеллект все чаще будет замещать реальный. В музеях уже показывают произведения, созданные не человеком, а роботом. Мне хочется создавать искусство, которое заставляет задуматься, почувствовать и увидеть мир будущего по-новому.





– Вы вообще долго приходили к своему стилю, добивались "узнаваемости"?

– Не могу сказать, что как-то к этому шел. Все само собой сложилось. Интуитивно. Не было поставленной какой-то генеральной задачи: создать свой фирменный стиль. Были разные работы-эксперименты: здесь понравился материал, здесь – техника. Развивался в этом направлении. Создание муралов – тоже прикольная тема, показалось. В 2006-м я серьезно занялся изучением современного искусства – российского, западного, – стал часто ездить, смотреть по миру, по ярмаркам, по выставкам, биеннале.

– Вы активный путешественник?

– Не могу сказать, что вот профессиональный путешественник. Любитель. Причем езжу по миру целенаправленно – на выставки современного искусства, под арт-события. Я такой собиратель арт-впечатлений: идти куда-то ночью, находить места, в которые иначе никогда не попадешь, знакомиться с местными художниками – это интересно, это часть меня.

– Бывает такое, что спустя несколько лет смотрите на работу и так: "Переделаю сейчас"…

– Бывает, но очень, очень редко. Я стараюсь сразу доделывать то, что не устраивает. В процессе. У меня такого нет, что пришел, сел и сразу за полотно. Я заранее просчитываю свои работы. Делаю эскизы, планирую, прикидываю, как будет на компьютере. Это просчитанный процесс. Поэтому сразу вижу, что нравится, а что не очень. Если что, можно поменять композицию, цветовую гамму. Муралы точно заранее готовлю.

– В ваших работах много текста.

– И текст, и буквы – полноправные участники процесса. У меня часто имитации текста, надписи используются как живописный элемент. Многие фразы взяты из научной фантастики, есть и моя фирменная: "В будущем каждый будет художником". И это больше про креатив. Не про тех, кто рисует кисточкой, а в более масштабном смысле. Каждый может стать Создателем. Кстати, российское искусство – оно очень сильно про текст. Картины раскрываются слоями, смыслами и концепциями.