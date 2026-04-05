От "Зарядья" до небоскреба One Tower: 10 архитектурных шедевров Сергея Кузнецова

В апреле 2026 года Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы с 2012 года, покинул свой пост после 14 лет работы. Все это время он руководил градостроительной политикой столицы. Открытые международные конкурсы, смелые формы, диалог с историей и природой, высокотехнологичная эстетика: эпоха Кузнецова подарила Москве объекты, которые уже вошли в историю современной архитектуры как шедевры. Клео.ру вспоминает 10 ключевых проектов, где бетон, стекло и ландшафт стали частью нового городского искусства.

Парк "Зарядье" с "парящим" мостом (2017)





Одним из самых узнаваемых символов новой Москвы стал уникальный ландшафтный парк, расположенный на историческом месте у Кремля. Его строительство возглавил Кузнецов, который руководил авторским коллективом. Парк включает в себя "парящий" мост, медиацентр и концертный зал. Он получил мировое признание, став победителем в номинации "Лучший общественный проект 2018" по версии ArchDaily.

Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники" (2017)





Под руководством Кузнецова авторский коллектив занимался модернизацией главного стадиона страны к Чемпионату мира 2018. Историческая чаша и фасад были сохранены, однако внутри стадиона была создана полностью современная инфраструктура. За свою работу стадион получил награды StadiumDB и PROESTATE&TOBY в номинации "Лучшее обновленное сооружение". Это обновление стало примером бережного отношения к советскому наследию.

Дворец художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" (2019)





Этот футуристический комплекс из стекла и металла стал одним из самых вдохновляющих спортивных сооружений столицы. Пять лет назад появился объект, где архитектура словно оживает: его динамичные формы и игра света создают впечатление, что здание превращается в скульптуру, меняющую свой облик в течение дня.

Жилой комплекс "Бадаевский" (Herzog & de Meuron)





Смелый проект швейцарских лауреатов Притцкеровской премии, лично курируемый Кузнецовым. Над старинными зданиями пивзавода возвышаются жилые конструкции на массивных опорах, символизируя гармонию между прошлым и настоящим в архитектуре. Один из самых обсуждаемых и визуально сильных объектов столицы за последнее время.

Небоскреб One Tower в Москва-Сити





Сергей Кузнецов сыграл ключевую роль в создании концепции, которая включает две овальные башни, соединенные стеклянным мостом на головокружительной высоте. Эти башни, достигающие 379 метров в высоту, символизируют динамичное развитие и устремленность Москвы в будущее.

Кластер "Ломоносов" в научно-технологическом центре МГУ "Воробьевы горы" (2023)





В сотрудничестве с бюро KAMEN Architects Кузнецов разработал первый кластер научной долины МГУ. Архитектурные формы, гармонично вписывающиеся в контекст, подчеркивают статус интеллектуального центра Москвы. Рациональная, но выразительная архитектура включает удобные входные группы, продуманное освещение и интеграцию с ландшафтом Воробьевых гор, превращая науку в настоящее искусство.

Новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана





Новые корпуса и общежития технического университета демонстрируют, что образовательная архитектура может быть не только полезной, но и вдохновляющей. Кузнецов установил высокие художественные требования для студенческой среды.

Новый комплекс НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского





Медицинский центр, оснащенный передовыми технологиями, будет состоять из пяти интегрированных блоков. Кузнецов руководил проектом, в котором дизайн подчиняется функциональности, а внешний вид – потребностям людей. На крыше будет установлено "сердце" – олицетворение жизни и надежды.

Станция "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро





Проект создается совместно с KAMEN Architects и художником Максимом Козловым, направлен на создание атмосферы силы и динамики гигантского предприятия. Промышленная эстетика, четкие линии, освещение и материалы превратят подземные помещения в арт-пространство. Эта станция – часть нового поколения метрополитена, где каждый элемент становится художественным заявлением. На данный момент ведутся монолитные работы, которые завершены более чем наполовину.

Программа "Моя улица" и реконструкция общественных пространств (2015–2026)

Масштабная городская реставрация улиц, площадей и скверов. Под общим кураторством Сергея Кузнецова Москва получила тысячи квадратных метров качественного городского дизайна: от Триумфальной площади до уютных скверов. Это целая художественная система, сделавшая повседневность москвичей произведением искусства.