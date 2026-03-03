Афиша мероприятий на март-2025: выставки, спектакли и концерты









ТЕАТР

Мюзикл "Горе от ума"





Мюзикл В. Баскина и Е. Муравьева в художественном обрамлении В. Шелькрота поставлен известным режиссером, признанным мэтром Г. Шапошниковым. Классические костюмы и декорации органично соединены с музыкальной партитурой и вокальными номерами, выдержанными в жанре мюзикла.

Где: Большая сцена Московского детского музыкального театра "Поколение", 1-я Новокузьминская ул., 1

Когда: 20 марта в 19:00 и 21 марта в 12:00

Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль "Снежный вальс"





Спектакль поставлен по пьесе "Плененные в снегу" современного английского драматурга Питера Куилтера. Главные герои по имени Патрик и Джудит (их играют Мария Порошина и Ярослав Бойко) – соседи, которые раньше никогда не встречались. Потому что они настолько разные, что сложно предположить, какие силы смогли бы их соединить. Но они все-таки оказались вместе с одном помещении, запертые внезапным снегопадом.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 27 марта в 19:00

Билеты на сайте

Категория 12+

Мюзикл "Парфюмер"





В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства: с одной стороны, к нему возникает сострадание, а с другой – осуждение его жестокости. Роль Гренуя исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина". Его мастерство и талант помогают раскрыть всю сложность и глубину этого противоречивого персонажа.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 21 марта в 20:00

Билеты на сайте

Категория 16+

"Без Есенина"

Спектакль о Есенине, которого на сцене нет, но чье дыхание скользит по комнате. Ялта, гостиничный номер. На сцене трое – танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Между ними висит ожидание невидимого четвертого. Есенин где‑то рядом, как тень у шторы или незаконченная строка – он в паузах, в взглядах и в пустых стульях, но не там, где его так остро хотели бы видеть.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 31 марта, 20:00

Билеты на сайте

Категория 18+

"Человек, который ждет"

Недавняя премьера театра – спектакль, поставленный по роману Алессандро Барикко "Море-океан". Автора романа сравнивают с Айвазовским – он буквально пишет, но не красками по холсту, а словами по бумаге. Спектакль "Человек, который ждет" — одновременно медитативная притча о смысле существования и напряженный психологический триллер. Действие разворачивается в таверне "Альмайер", где пересекаются судьбы нескольких центральных персонажей – у каждого свой путь, свои раны и свои тайны. Судьбы переплетаются, раскрывая страхи, желания и крошечные надежды, а ответ на вопрос о смысле жизни постепенно выкраивается из частиц их переживаний.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 30 марта, 20:00

Билеты на сайте

Категория 18+

"Гамлет"

Не ждите классической постановки "Гамлета". Вы не увидите в ней средневековые костюмы, замки и рыцарей. Гамлет здесь – герой цифровой эпохи: он растет и борется посреди стеклянных офисов и повсеместной корпоративной униформы. Люди вокруг него отражаются в хладном стекле переговорных, и привычные ориентиры едва ли выдерживают проверку – все вызывает сомнение.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 18 марта, 19:00

Билеты на сайте

Категория 18+

Спектакль "Игроки"

Эта постановка уже давно идет на театральных подмостках. Но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы зрителям. Причина понятна: в этой постановке задействовано 8 талантливых и харизматичных актеров, у каждого из которых – загруженный график. Вот их имена: Иван Стебунов, Филипп Бледный, Илья Бледный, Алексей Демидов, Макар Запорожский, Владислав Гандрабура, Илья Коробко и Михаил Маликов. Они, словно виртуозы, играющие на музыкальных инструментах, плетут на сцене сложный и многогранный рисунок, заставляя зрителей затаить дыхание и следить за каждым их движением и словом.



Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 14 марта в 19:30

Билеты на сайте

Категория 12+

Концерты

Большой праздничный концерт Стаса Михайлова

8 марта – один из самых любимых праздников в нашей стране. Тема любви к женщине – основа репертуара большинства мужчин артистов, но, пожалуй, самым главным выразителем чаяний прекрасной половины является Стас Михайлов. В репертуаре народного артиста многолетние хиты, посвященные любимым женщинам: маме, супруге и дочерям. Неудивительно, что именно Стас Михайлов уже давно негласно стал главным артистом 8 марта. Его творчество как сублимация всех мужских признаний, сожалений, желаний порадовать и подарить все лишь ей одной, той самой и единственной. Все для тебя – говорят все мужчины нашей страны, а Стас Михайлов поет это на радость миллионам.



Где: Live Арена, Московская область, Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145

Когда: 8 марта, 18:00

Билеты на сайте

Категория 6+

ДЕТЯМ

Детский музыкальный спектакль "Приключения Тома Сойера"

"Приключения Тома Сойера" – трогательная история о том, как важно сохранять в себе детскую искренность и веру в чудеса, даже когда трудности жизни подкидывают свои порой жестокие уроки. Словом, спектакль однозначно станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов, наполняя их сердцем светом и надеждой.

Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8

Когда: 22 марта, 12:00

Билеты на сайте

Категория 0+