Михаил Ефремов вошел в труппу театра "Мастерская "12"

Заслуженный артист России, 61-летний Михаил Ефремов официально вошел в труппу театра "Мастерская "12" под руководством Никиты Михалкова. Возвращение актера в творческую среду стало знаковым событием начала нового театрального сезона.

Эта осень для "Мастерской "12"" ознаменовалась не только возвращением Ефремова, но и новым этапом в истории театра: открытие сезона состоялось в обновленном здании на Поварской улице. В ближайшие месяцы труппа адаптирует текущие постановки под новую сцену и представит серию премьер.

Первой работой Михаила Ефремова после возвращения к актерской профессии станет спектакль "Без свидетелей", премьера которого состоится в феврале 2026 года. Постановку по мотивам одноименного фильма осуществит сам Никита Михалков, а в партнерстве с Ефремовым на сцене выступит Анна Михалкова. Визуальное оформление спектакля доверено художнику Юрию Куперу.

Программа будущих месяцев обещает быть насыщенной: в марте театр покажет пьесу "Мотылек" Романа Емельянова, в которой главную роль исполнит Сергей Шакуров, а в мае состоится премьера "Собачьего сердца" по повести Михаила Булгакова. Также зрителей ждут постановки "Случая с Полыниным" в интерпретации Сергея Гармаша и "Одна абсолютно счастливая деревня", поставленная Денисом Рекало.

После освобождения весной 2025 года, Михаил Ефремов начал возвращение к сцене с осторожностью и вниманием к выбору проектов. Артист провел почти пять лет в колонии, где отбывал наказание за смертельное ДТП, и теперь вновь готов работать в театре, избегая публичных комментариев и сосредотачиваясь на профессиональной реализации.