Арт-персона февраля: куратор и искусствовед Полина Могилина (Q&A)

Полина Могилина – ведущий куратор галереи "Триумф", преподаватель Moscow School of Contemporary Art, ментор 11-го сезона Открытых студий, лауреат премии Курехина (2022) в номинации "Лучший кураторский проект" за выставку "Монстры под кроватью" в Третьем месте.

Полина курировала более 60 проектов в области современного искусства, среди которых выставка "Рембрандт. Другой ракурс. Произведения Рембрандта Харменса ван Рейна и Дмитрия Гутова" в ГМИИ им. Пушкина, выставка "AES+F. Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург), выставки "Recycle Group. New Nature" и "Основано на реальных событиях. Избранные фрагменты российского видеоарта" в ЦСИ "Винзавод" и многие другие.

Q&A

(или продолжи мысль)

Каждое утро я начинаю с… свежесваренного кофе и завтрака для моего кота Шерлока. Я очень ценю именно утренние часы – это единственное время дня наедине с собой и своими мыслями.

Мой идеальный день состоит из… вкусного завтрака в дружеской компании, похода в музей, прогулки в одиночестве, бокала хорошего вина за прослушиванием джаза на виниле.

Горжусь, что… за годы работы так много всего уже удалось сделать. Надеюсь, что впереди еще больше. А еще, горжусь тем, что удалось сохранить искренность, способность удивляться, влюбляться и быть открытым новому.





Чтобы оставаться в курсе интересных событий… я, в первую очередь, стараюсь регулярно посещать мероприятия, следить за происходящим в индустрии, и, конечно, читать разные каналы и медиа.

Искусство современно, когда оно… созвучно своему времени, осмысляет и отражает процессы и изменения, происходящие в самых разных его сферах.

Мы живем в подходящее время для… подходящего времени не существует. И чем раньше избавишься от подобных иллюзий, тем быстрее научишься ценить настоящий момент и то, что имеешь.

Меня наполняет энергией… работа над интересными большими проектами и сложными задачами, это всегда зона возможностей для личностного роста.

Я устаю… от пустых разговоров и “бумажных” проектов, которые ложатся в стол и едва ли воскреснут когда-либо.





Рекомендую… пересмотреть фильм Вима Вендерса “Идеальные дни” – абсолютное наслаждение для глаз и слуха. Эта картина способна раскрыть то, как много любви и красоты вокруг человека, мимо которой он проходит каждый день, не замечая. Фильм учит не только смотреть, но и видеть прекрасное – в самом, казалось бы, простом и непримечательном. Примерно то же чувство я испытываю при чтении книг Оливии Лэнг – всегда беру их в поездки, они мой лучший попутчик.

В моем гардеробе обязательно есть… черные пиджаки всех мастей.

Мой любимый аксессуар… мобильный телефон, хотя это скорее вынужденная мера.

Мой маленький секрет успеха… в том, что я искренне люблю то, чем занимаюсь, и не жалею отдавать себя этому полностью.

Планы на ближайшее будущее: как всегда – много работать и открывать новые выставки. Еще очень хочется выбраться в Париж на выставку Дэвида Хокни, которая откроется в апреле в Фонде Louis Vuitton.