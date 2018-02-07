Распродажи: о чем вам не расскажут в магазинах

Время распродаж — традиционно самое горячее время, в том числе и по количеству споров и претензий к продавцам.

Поистине волшебные слова «распродажа», «снижение цен», «SALE» действуют на нас всех безошибочно: часто мы не можем пройти мимо и удержаться от покупки, буквально сметая все на своем пути, а дома, примерив, обнаруживаем, что это вовсе не наш цвет или размер, да и фасон не подходит.

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Но мы-то знаем, что это вещи с распродажи, а, значит, плакали наши денежки. Самое распространенное заблуждение, стереотип, навязанный, в том числе продавцами, чьи витрины пестрят вывесками «товар, купленный на распродаже, обмену и возврату не подлежит». На самом деле еще как подлежит и ничем не отличается от товара, купленного в обычное время.

Распродажа — это маркетинговый ход, при этом закон о защите прав потребителей как действовал, так и действует.

Например, вы купили на сейле лаковые туфли за 15 тысяч рублей с 50 % скидкой, пришли домой и после примерки обнаружили, что они маловаты. Смело отправляйтесь в магазин, требуйте другой размер, а если другого подходящего размера нет — свои деньги обратно (ст. 18 и ст. 25 Закона «О защите прав потребителей»).

Бывает, что при распродаже кассир ставит на чеке штамп с надписью «распродажа, обмену не подлежит» — это грубейшим образом нарушает ваши права как потребителя. Решите вы вернуть или заменить товар — такой штамп не повод для отказа.

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С юридической точки зрения также ничего не значит еще один недобросовестный ход со стороны продавца — согласие покупателя о том, что он знает, что приобретает товар с распродажи и претензий не имеет. Даже если вы расписались, вы все равно имеете право потом вернуть свои деньги или поменять товар.

Однако это не означает, что можно купить платье, надеть его на День Святого Валентина и потом вернуть его обратно в магазин в 14-дневный срок.

Если вы решили вернуть и обменять товар, в том числе и тот, который купили на распродаже, помните, что такой товар:

не должен был быть в употреблении;

его товарный вид должен быть сохранен;

должны быть сохранены ярлыки и потребительские свойства.

И желательно, но не обязательно, чтобы у вас был чек.

Но даже если у покупателя не сохранился товарный или кассовый чек либо другой подтверждающий оплату документ, это не значит, что ему откажут.

Если есть свидетели или вы платили за эту вещь картой, проблем возникнуть не должно. Но, безусловно, лучше все же сохранять чеки.

Также не стоит забывать, что акционный товар можно обменять или вернуть за 14 календарных дней. Важно правильно исчислять сроки, ведь потом эти права у потребителя «сгорают». Товар, купленный 1-го числа, вернуть можно до 15-го, а не до 14-го, потому что срок исчисляется со следующего после покупки дня.

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Все ли товары с распродажи можно вернуть или обменять?

Нет, не все! Например, купальники или нижнее белье обмену и возврату не подлежат. И дело даже не в распродаже. Существует целый перечень товаров, которые нельзя обменять или вернуть в принципе. Речь идет, конечно, о товарах качественных. Если вернуться к купальнику, то его можно обменять или вернуть, если, например:

на купальнике брак;

он не того размера, что указан на этикетке;

он просвечивает при купании;

он полинял при купании или стирке и т.д.

Аналогично, в этот перечень попадают ювелирные изделия. Так, невозможно поменять кольцо из драгоценного металла, однако, если кольцо, к примеру, режет палец до крови, то в данном случае можно требовать его возврата или обмена как товара ненадлежащего качества.

Не менее часто задаваемый вопрос о подарочных сертификатах. Можно ли подарочный сертификат обменять на деньги? Особенно часто об этом спрашивают пенсионерки, которым дети дарят, к примеру, сертификат на спа-процедуры. Но обменять сертификат на наличные деньги, к сожалению, невозможно. Подарочный сертификат — это документ, который подтверждает обязательство организации передать предъявителю его товар на сумму, эквивалентную номиналу сертификата.

Не стоит путать товар с распродажи с уцененным товаром. Например, на лаковых туфельках царапина, туфли уценены и продаются со скидкой. Продавец вас об этом предупредил, вы недостаток видите и согласны приобрести туфли с ним.

Однако, есть один нюанс. В таких ситуациях товар по причине обозначенного брака в изделии обмену и возврату не подлежит. Но многие не знают, что такой товар можно вернуть продавцу , если вы обнаружили в нем другие недостатки. Например, отклеившуюся подошву, о которой не говорилось при уценке. Это законный повод чтобы вернуть или обменять товар.

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Если же Вы приобрели товар не качественный, например, костюм, который расходится по швам, Вы вправе выбрать один из следующих вариантов:

потребовать заменить его на товар этой же марки (модели, артикула);

потребовать обменять его на вещь другой марки (модели, артикула), при этом получить перерасчет цены, которую вы заплатили при покупке;

потребовать соразмерно уменьшенить покупную цену;

потребовать тут же бесплатно устраненить недостатки товара или возместить расходы на их исправление вами или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. По требованию продавца и за его счет вы должны вернуть товар с недостатками.

Практика показывает, что чем грамотнее и спокойнее ведет себя покупатель, тем быстрее продавец идет на контакт и удовлетворяет требования.

Частенько продавцы превращаются в «аквариумных рыбок» и тихо «уплывают» в неизвестном направлении или говорят, что не владеют информацией, менять ничего не могут, первый день здесь работают и т.д.

В подобных ситуациях не стоит кричать, ругаться, тратить свои нервы и время. Если вашу устную просьбу не удовлетворили, следует:

попросить жалобную книгу;

написать претензию в свободной форме;

один экземпляр оставляете у продавца, а на втором просите его расписаться с указанием фамилии, имени и отчества и даты принятия (этот экземпляр остается у Вас) либо отправляете претензию заказным письмом;

в претензии указываете срок для ответа (как правило, 10 дней) и свой адрес.

Как показывает практика, письменные претензии часто удовлетворяются без лишних вопросов.

Если и письменная претензия не помогала, получен отказ или ответа не последовало, то вначале определитесь с «ценой вопроса», стоит ли «игра свеч». При цене в 300 рублей, споры и суды имеют смысл только «из принципа», если же цена значительная, тогда смело следуйте в суд.

Судебная перспектива таких споров повсеместно положительная.

Удачных покупок!

Рассолова Евгения Шамильевна — юрист, кандидат юридических наук