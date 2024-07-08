Элегантность и знание этикета как главная валюта успеха

В мире, где первое впечатление порой решает все, воспитанность и элегантность часто выступают как стратегическое преимущество перед конкурентами. Это ключ, открывающий двери возможностей. Преподаватель этикета Ирина Ронина поделилась с женским журналом "Клео.ру" своими мыслями о том, почему элегантность и знание правил этикета являются очень ценным багажом для современного человека.

Знание правил этикета помогает создать благоприятное первое впечатление, которое часто является решающим в деловых и личных отношениях.

Независимо от наличия интеллекта, яркой внешности и демонстрируемого богатства, отсутствие воспитания рано или поздно станет очевидным окружающим. Невоспитанные и неадекватные люди отталкивают всех, в итоге никто не хочет иметь с ними дело. Тем же, кто умеет вести себя и быть приятным в общении, жизнь предоставляет определенные «бонусы».

Как думаете, при наличии свободных мест в бизнес-классе, кому из пассажиров повысят класс обслуживания: тому, кто ведет себя надменно и вызывающе, кичится деньгами, считая себя лучше других, или тому, кто приветлив, улыбчив, элегантно одет? Кому из них все же найдут столик в переполненном ресторане или в качестве комплимента сделают апгрейд номера в отеле? Ответ очевиден: элегантному и воспитанному человеку, производящему на всех приятное впечатление.

Владение этикетом может стать решающим фактором при найме на работу, продвижении по службе и заключении контрактов.

Знание делового этикета – это инвестиция в личное и профессиональное будущее, «дополнительный ноль» в сумме вашего контракта. Независимо от профессиональных навыков, отсутствие этих знаний может стать препятствием на пути к успеху, так как воспитанный человек всегда будет иметь преимущество перед теми, кто ими не обладает.

Из жизни элегантного человека исчезают хамы.

Элегантность – это не только внешний вид, но и внутреннее состояние, отражающее уважение к себе и окружающим. Жизнь элегантного человека естественным образом очищается от грубости и хамства. Происходит их «самоотсев», ведь хамы обычно ищут легкую жертву для своих «шпилек». Элегантный человек не привлекает таких людей, так как умеет быть сдержанным, контролировать свою реакцию, не вступать в конфликты и не поддаваться на провокации.