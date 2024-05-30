Как правильно общаться в социальных сетях: правила этикета и советы по соблюдению безопасности

Соцсети завоевали тотальную популярность в современном мире, и многие люди не представляют себе жизни без них. Им уделяется все большее внимание, и они набирают вес. Некоторые работодатели даже анализируют профиль человека, чтобы составить представление о его личности.

Такое явление привело к тому, что даже выработался особый этикет, что особенно актуально для тех, кто хочет привлечь свою аудиторию. Кроме того, грамотная тактика поможет избежать проблем, от которых никто не застрахован даже в онлайн мире. Если вы хотите узнать, как правильно общаться в социальных сетях, изучите эту статью Клео.ру, в которой описаны основы не моменты.

Этикет в социальных сетях

Вы сможет почувствовать себя максимально комфортно и уверенно, если будете соблюдать определенные правила общения в социальных сетях. Диалог с другими пользователями станет приятным и эффективным, вы сможете расположить к себе собеседника и даже целую аудиторию. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие советы по общению:

Если вы хотите начать общение с новыми и незнакомым вам человеком, будьте вежливы. Избегайте безликой фразы «привет», поскольку вы сможете так и не дождаться ответа и реакции на нее. Напишите, кто вы, и что побудило вас начать общение. Используйте в диалоге обращение на «вы», соблюдая правила вежливости.

Старайтесь избегать ошибок. Это поможет вас зарекомендовать как грамотного человека и лучше донести вашу мысль для собеседника. Кроме того, это показатель вашей образованности и вероятность повысить шанс произвести положительное впечатление.

Не злоупотребляйте смайликами. Они должны быть уместны, поэтому не следует перегружать ими текст. Чрезмерное употребление эмодзи, замена ими отдельных слов – все это может оказаться неуместным и оттолкнуть от вас собеседника.

Не дробите сообщения на отдельные части. Полостью выражайте свои мысли и делайте фразы завершенными. Если разорвать выражение на отдельные части, это может вводить собеседника в заблуждение, он может начать вам отвечать, не дожидаясь, пока вы выразите вашу мысль до конца.





Не пишите с использованием CapsLock. Большие буквы у многих ассоциируются с криком и чрезмерными эмоциями.

Не добавляйте в ваш профиль фотографии других людей без их разрешения. Результатом может стать ссора и ухудшение отношений, поскольку ваши знакомые могут воспринять это как нарушение личного пространства.

Соблюдайте этикет, учитывая время отправки сообщений. Для многих людей беседа в ночное время может оказаться неуместной.

Ней отправляйте сообщения слишком часто. Человек может устать читать их, а тем боле отвечать. Такое поведение часто расценивается как спам и игнорируется.

Не делитесь текстовой информацией или фото из закрытого профиля, к которому вам позволен доступ, с другими пользователями. Вполне вероятно, что доступ потому и сделан ограниченным, поскольку человек не хочет делиться информацией, и воспримет такой факт негативно.





Безопасность в социальных сетях

Не все задумываются о том, что общение в социальных сетях, безобидное на первый взгляд, может привести к негативным последствиям. Вы должны думать о своей безопасности и ставить ее в приоритет, прежде чем размещать ту или иную информацию. Клео.ру советует учитывать следующие моменты:

Не указывайте свое местоположение и не рассказывайте о том, где вы находитесь в определенный момент. Вы можете стать жертвой злоумышленников, особенно, если сообщаете об этом слишком часто, что дает составить представление о вашем графике.

Не сообщайте свои личные данные. Это даст злоумышленнику собирать о вас информацию буквально по крупицам. Также не распространяйте информацию о других людях, они будут навряд ли рады, если такие действия приведут к негативным последствиям для них.

Выкладывая информацию о детях, думайте, прежде всего, об их безопасности. Если мошенник будет знать данные об их местоположении, кружках, которые они посещают, и расписании занятий, привычках, номере школы, это может сыграть ему на руку.

Знакомство в интернете – для некоторых людей первый шаг для встречи в реальной жизни. Если вы решитесь на такое действие, выбирайте многолюдные места. Помните, что вы не знаете незнакомого человека, поэтому от него можно ожидать чего угодно, и вы должны подумать о том, как себя обезопасить.

Бывают ситуации, когда людям пишет друг или знакомый с просьбой скинуть деньги в связи с внезапной сложной ситуацией, в которую он попал. Не спешите это делать, свяжитесь с человеком лично. Вполне возможна ситуация, что к его аккаунту получили доступ злоумышленники, чтобы воспользоваться им с целью мошенничества.





Ошибки, которых следует избегать

Не все задумаются о том, чтобы соблюдать правила общения в социальных сетях. Это может привести к определенным ошибкам, среди которых можно выделить следующие:

Восприятие соцсетей как своего личного дневника. Такой подход может привести к тому, что вы распространите о себе лишнюю информацию, которая появится в широком доступе.

Не расходуйте время на бесцельное общение, вы сможете провести его с гораздо большей пользой.

Избегайте словесных войн, агрессии в общении, употребления ненормативной лексики. Как минимум, это доставит вам плохие эмоции, а в худшем случае могут быть и негативные юридические последствия.

Подумайте, прежде чем разместить определенное фото, оставить комментарий к публикации, помните, что информацию можно использовать против вас. Возможная травля, шантаж – то, что можно ожидать от людей, настроенных негативно в вашу сторону.





Подведем итог

Надеемся, что благодаря нашей статье вы получили представление о том, как правильно общаться в социальных сетях, и сможете грамотно вести диалог с собеседником или принимать участие в беседе в определенном сообществе. Помните о своей репутации и безопасности, чтобы избежать проблем и негативных последствий.